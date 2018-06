Mariah Carey shazuje poporodní kila sportem, pomáhá jí osobní trenér

Mariah Carey si na hubnutí najala osobního trenéra, který ji nutí hodně běhat, když už nemůže, táhne ji za ruku dál.

Ani jednomu nevadí, že je v ulicích New Yorku fotí paparazzi ruku v ruce. Manžel Nick Cannon totiž nežárlí. Má ze své ženy radost. Uvedl, že až shodí poporodní kila, bude vypadat jako ve dvaceti.

Nick Cannon a Mariah Carey

"Shazuje a bude vypadat znovu jako v roce 1990," řekl pyšný manžel pro časopis OK!

Sama zpěvačka přiznala, že těhotenství bylo pro ni náročné. "Moje tělo hodně zkusilo. Musíte v sobě ta dvojčata udržet, jak nejdéle to jde, je to oběť, kterou pro ně musíte udělat," řekla Mariah Carey, která se ráda pyšní svými fotkami z tréninku na Twitteru.

Fotky svých dětí přitom ještě nezveřejnila. Otázkou je, zda se manželé snaží děti uchránit před médii, nebo si od někoho nechali zaplatit za exkluzivní snímky dvojčat.

Mariah Carey několik měsíců po porodu předvedla postavu (2. srpna 2011)

Jediné, co o nich prozradili, je, že malá Monroe je po matce, zatímco Morocco je kliďas.

"Má dcera je diva. Můj syn je bezstarostný. Když se probudí, vždy je to s úsměvem. Pak chvíli počká, a když je hladový, dá to vědět. Dcera do toho jde okamžitě a nepřestane křičet, dokud jí nedáte, co chce. Nekřičí, jen když spí," řekl Cannon.