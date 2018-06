Bratr o Mariah Carey: Je to čarodějnice, nechce pomoct sestře s HIV

„Zcela určitě utratí mnohem víc za žrádlo pro své psy, než by zaplatila za jistotu, že bude o její sestru řádně postaráno,“ uvedl Carey v rozhovoru pro deník The Sun. Jejich sestra je vážně nemocná. Je HIV pozitivní a musí podstoupit několik důležitých operací.



Morgan Carey o Mariah mluví opravdu ošklivě. Nemůže se smířit s tím, že vyhazuje peníze za zbytečnosti a nepomůže členům vlastní rodiny. Dokonce o ní prohlásil, že je to „čarodějnice“.

Zpěvačka má na svém kontě jistě velmi tučnou sumu peněz. Za sestru ale odmítá zaplatit nemocniční výlohy, které činí několik tisíc dolarů.

„Tvoje sestra umírá a strádá a kde jsi ty? Myslíš si, že jsi tak úžasná, ale jsi čarodějnice. Mariah musí zakročit. Přiletěl jsem loni z Havaje. Když Alison odpojili od dýchacího přístroje, myslel jsem, že umře. Ale moje sestra se ani neukázala v nemocnici. Alison se zoufale snaží kontaktovat s Mariah pořád dokola. Nikdy ale neodpoví,“ sdělil.

Sestra se mu neozvala ani poté, co se jí svěřil s bolestnou zprávou o potratu své ženy. O zásnubách sestry by prý také nebýt médií nic nevěděl. Carey zkrátka dělá mrtvého brouka a od rodiny se odstřihla.

Sestra Mariah Carey je HIV pozitivní

„Ani si nemyslím, že je Mariah do Jamese zamilovaná, ona miluje jen samu sebe. Je to ďábel. Vždycky byla taková. Ona je zamilovaná do svého prstenu za pět milionů liber,“ doplnil Morgan pro The Sun.

Minulý rok prozradil, že je jeho sestra navíc závislá na alkoholu. Myslí si, že to nemá v hlavě v pořádku. „Nemá žádnou podporu kolem sebe, není mentálně v pořádku... Pokud má sestra najednou bude mrtvá, nebudu se tomu vůbec divit. Všichni, kdo jí dolévají do sklenice, ohrožují její život,“ uvedl před rokem bratr Mariah v rozhovoru pro National Enquirer

