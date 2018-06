Mariah Carey se retuše nebojí, na obalu desky je poloviční

16:33

Zpěvačka Mariah Carey (44) je známá svými oblými tvary. Na novém albu je ale štíhlá, má úzký pas a dlouhé štíhlé nohy. Jako by to ani nebyla ona. A to se deska jmenuje Me. I Am Mariah.