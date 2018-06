Mariah Carey potvrdila těhotenství, tajila ho kvůli strachu z potratu

"Ano, čekáme miminko. Je to pravda. Bylo to těžké, protože jsme se to pokoušeli udržet v tajnosti, a to nebylo snadné. Čekáme to na jaře," svěřila Mariah Carey Billymu Bushovi v pořadu Today Show.

Přiznala navíc, že vše tajila ze strachu z dalšího potratu. "Docela nás to oba zasáhlo a otřáslo to námi a dostalo do dost temné a složité situace. Když se to stalo, nebyla jsem o tom ani schopná s kýmkoli mluvit. Nebylo to lehké," připomněla zpěvačka událost z roku 2008, kdy krátce po svatbě přišla o dítě.

"Rozhodně nás to hodně sblížilo. Posílilo to neskutečně vztah. Ona se s tím vyrovnala skvěle," řekl k potratu manželky Nick Cannon.

Ani on neprozradil médiím, že bude otcem. Na otázky o manželčině těhotenství odpovídal vyhýbavě, ale naznačoval, že "se něco chystá" a až bude jeho žena připravená, prozradí to sama.

Mariah Carey chtěla počkat s oznámením této šťastné události až na křest svého nového alba vánočních písní, který se uskuteční 2. listopadu. To jí ovšem překazila herečka Thandie Newtonová, která bude místo ní hrát ve filmu For Colored Girls. Ta tento týden přiznala médiím, že musela Carey ve filmu nahradit proto, že je zpěvačka těhotná. Její přátelé dokonce prozradili, že už znají i pohlaví dítěte. Mariah Carey prý bude mít chlapečka.