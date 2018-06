Mariah Carey se ukázala v plavkách a tvrdí, že byla těhotná skoro rok

Jednačtyřicetiletá Carey v televizi prohlásila, že byla těhotná až 47 týdnů. Normální těhotenství přitom trvá kolem 40 týdnů, žena může dítě přenášet zhruba dva týdny.

Cary porodila dvojčata Moroccana a Monroe koncem dubna. Kdysi štíhlá zpěvačka se časem proměnila v boubelku a během těhotenství se zakulatila ještě víc. Podařilo se jí ale zhubnout a na sociální síti se pochlubila s novou postavou. "Cvičení v oceánu! Je to už dloooouho, co jsem byla v moři," napsala na Twitteru.

Mariah Carey oslavovala Nový rok v klubu Tao Mariah Carey v Brazílii Mariah Carey ukázala své pomalované břicho

Na fotce doslova září a to si ještě minulý týden v televizi postěžovala, jak těžké těhotenství měla a jaký vliv to mělo na její tělo. "Všichni mi pořád říkali: 'Ale ono to všechno stojí za to.' Jasně, to se jim to říkalo, když oni neměli tak velká stehna'," prozradila.

Nick Cannon a Mariah Carey jsou již rodiči

Zpěvačka už s o deset let mladším manželem Nickem Cannonem další děti neplánuje. "Já bych chtěl nějaké další, ale myslím, že moje manželka má dost. Snažil jsem se jí říct: ´Tak si dáme další kolo!´ Ale ona vždy odpoví: 'Zabiju tě!'," svěřil se Cannon nedávno.