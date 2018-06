Mariah Carey: Můj nejhorší rok

Měla jsem velmi intenzivní dětství. Ještě než mi bylo dvanáct viděla jsem toho tolik, co většina lidí neuvidí po celý svůj život. Byli to lidé z mojí rodiny, kteří zavinili, že jsem byla přítomna mnoha věcem, které by dítě vidět nemělo.

Pak jsem si prožila dost dramat v osobním životě. Měla jsempotíže udržet v tajnosti, ale bylo to dost obtížné. Můj osobní život tak zasahoval do mého profesionálního života. Byla to ta největší překážka, kterou jsem musela překonat.

Její kariéru zahájil sňatek s šéfem nahrávací firmy Sony Music Tommym Mottolou. Ten si ji zcela podřídil a Mariah hrála roli nesvéprávného, nerozhodného dítěte. Po čtyřech letech se rozvedli. Carey už nikdy víc nevyslovila jeho jméno. Paralelně s tím začal pochopitelně klopýtat i její vztah se Sony.

Mariah se cítila volná a moc si to užívala. Své opojení životem a svobodou demonstrovala minimalistickými šaty, umělými nehty a krátkými sukýnkami.

Když její kontakt se Sony vypršel, podepsala novou smlouvu s Virgin na 140 milionů dolarů. Nové partnerství bylo pokřtěno jejím prvním filmem a soundtrackem.

Glitter byl dalek skvělého úspěchu. Ještě nejněžněji, jak ho kritici označili bylo "přehlídka poprsí". Snímek byl krachem a doprovodný song nejméně prodávaným albem její kariéry.

V době, kdy jsme skončili natáčení, jsem byla znechucená. Změnili scénáristu uprostřed snímku, protože to prý bylo "ostré". To je ale přesně to, co jsem chtěla - něco, co by mělo podstatu. Byl to dobrý koncept, ale proprali ho v několika pračkách. Některé scény mám ráda. Nemyslím si, že by to byla ta nejhorší věc pod sluncem. Nevěděla jsem, že když jdete do něčeho tak odvážného, musíte mít úžasné produkční a režiséra a další takové lidi ve svém týmu, aby podporovali vaši myšlenku. Já je neměla.

Pracovala jsem doslova 23 hodin denně... Nepřeháním. Měla jsem za to, že bych všechno mohla dělat lépe. Namísto toho jsem se zhroutila. Přepracovala jsem se.



Převpracovaností Mariah vysvětluje svou nespavost, ale ta přišla už dřív v době neradostného dětství a pak po rozvodu.

Když máte takový časový rozvrh, jako jsem měla já, tak se učíte říkat "NE" Nahrávací společnost může říct: "SKOČ," a já mohu říct: "JAK VYSOKO?"

Nakonec měla nervový kolaps a skončila v nemocnici. Carey teď věří, že media poprvé za její kariéru propásla šanci ji nakopnout, když byla na dně. Tehdy totiž všechny zajímaly tragické události 11. září a Usáma bin Ládin.

Teprve pokus o sebevraždu mi otevřel oči. Už vím co je a co není podstatné. Když máte třináctileté fanoušky, kteří napodobují všechno, co děláte, nebo jak vypadáte, musíte být opatrní. Oni věří tomu, co čtou v novinách a napodobují vaši zkušenost. To by mohla být ta nevíce devastující věc, která by se mohla stát.