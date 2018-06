Mariah Carey čeká dvojčata, jako první se to dozvěděli manželé Obamovi

Zpěvačka Mariah Carey už v listopadu naznačila, že čeká víc než jedno dítě, když o potomcích mluvila v množném čísle. Nic ale nechtěla potvrdit. To udělal až její manžel Nick Cannon, který to vykřičel do světa v rádiové show. První se to ale dozvěděl prezident Obama.