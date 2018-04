Mariah Carey přiznala psychické problémy. Léta trpí bipolární poruchou

„Až do nedávna jsem žila v popírání a izolaci a v neustálém strachu, že mě někdo odhalí. Bylo to příliš těžké břemeno a jednoduše jsem ho už nemohla dál nést. Léčila jsem se, obklopila se pozitivními lidmi a vrátila se k tomu, co miluji, ke psaní písní a nahrávání hudby,“ řekla Carey magazínu People.

O svých psychických problémech mlčela, protože se styděla. Navíc myslela, že má jen vážnou poruchu spánku.

Nyní stále chodí na terapie a užívá léky na bipolární poruchu typu II, která zahrnuje období deprese a hypománie. Hypománie je méně závažná než mánie spojená s bipolární poruchou typu I, ale přesto může způsobit podrážděnost, nespavost a hyperaktivitu.

„Momentálně užívám léky, které se zdají být docela dobré. Díky nim se necítím příliš unavená či zpomalená. Nalezení správné rovnováhy je to nejdůležitější,“ řekla zpěvačka.

O svých potížích se maminka šestiletých dvojčat Moroccana a Monroe, která má s bývalým manželem Nickem Cannonem, rozhodla mluvit veřejně. Chce tím pomoct lidem s podobnými potížemi.

„Právě teď je mi fajn a nedělá mi problém mluvit o mém boji s bipolární poruchou typu II. Doufám, že dospějeme do stadia, kde skončí stigma lidí, kteří čímkoliv procházejí sami. To může člověka neuvěřitelně izolovat. Nemusí vás to omezovat a já se odmítám tomu podvolit a nechat se tím ovládat,“ prohlásila.