Mariah Carey prozradila, že čeká kluka i holku

"Ještě předtím, než jsme oznámili, že čekáme dvojčata, jsem se snažila, aby vše bylo genderově neutrální. Na Twitteru fanoušci hlasovali, co to bude, ale všichni mysleli, že buď dva chlapci, nebo dvě holčičky. Tohle nikdo nečekal," řekla zpěvačka časopisu Life & Style.

Mariah Carey by svému muži Nicku Cannonovi měla děti porodit už v dubnu.

"Je to pro ně opravdu splněný sen. Budou mít syna i dceru. Všechno je teď u nich růžové a modré," řekla přítelkyně páru.

Manželé připravují totiž dětem hned dva pokojíčky. Jeden bude v jejich rezidenci v Los angeles a druhý v bytě v New Yorku.

Třicetiletý Cannon prozradil magazínu People, že jeho žena se během těhotenství vrhla na vaření. Přibírá z toho ale spíš on. "Včera v noci udělala vepřové kotlety, červené fazole, rýži a ořechový koláč s domácí šlehačkou. Ona to uvaří, ochutná, ale nakonec to jím jen já. Myslím, že na to má chuť, ale jakmile to udělá a ucítí tu vůni, tak už to ji chuť přejde," řekl Cannon.