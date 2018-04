Že jsem se vdala, není můj jediný úspěch, zlobí se Margot Robbie

Naposledy slavil úspěch film Já, Tonya o krasobruslařce Tonye Hardingové. Spolu s manželem snímek, který získal letos Zlatý globus i Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, produkovali. A Margot Robbie sama byla mezi nominovanými také v hlavní ženské kategorii. Proto australské herečce vadí, že i během propagace filmu musela častěji čelit otázkám na své soukromí než na práci.

„Jsem i herečka, producentka. Dělám tiskovou konferenci k novému filmu a novináři se mě stále ptají, jaké to je být vdaná. Tak jsem se musela ohradit. Být vdaná není můj jediný úspěch v životě,“ zlobila se herečka v rozhovoru pro Page Six.

„Mým úspěchem byla třeba produkce filmu Já, Tonya. Podílely se na tom velké společnosti. A nikoho to nezajímá. To mě štve, protože to byla opravdu krásná práce,“ prohlásila.

Herečka se také upřímně rozpovídala o tom, jak ji kariéra připravila o čas s blízkými. „Je to hořkosladké žít mimo Austrálii. Tolik mi všichni blízcí chybí. Ale skutečnost, že jsou od toho všeho trochu stranou, mi na druhé straně pomáhá udržet můj život a moji práci oddělené, i když je to samozřejmě trochu propojené.“

Film Já, Tonya vypráví skutečný příběh krasobruslařky a jeden z největších sportovních skandálů historie, násilný útok na soupeřku. I přesto si postava Hardingové vysloužila u Margot Robbie obdiv. „Stát se slavnou v jejím věku a bez jakékoli podpůrné sítě lidí a peněz kolem muselo být neuvěřitelně obtížné,“ míní hvězda filmů Vlk z Wall Street, Sázka na nejistotu či Legenda o Tarzanovi.