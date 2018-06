Bylo to trapné, říká o postelových scénách Margot Robbie

„Nemůžete se na to připravit. Bylo to tak trapné. Nemáte na výběr. Říkáte si, že je to něco, co musíte udělat. Čím dříve se do toho dáte, tím dříve to skončí,“ sdělila Robbie pro magazín Vanity Fair.

Blondýnka sice natáčela nahou scénu ve sprše už před Vlkem z Wall Street, ale šlo o nízkorozpočtový australský film.

„Vlastně i tam jsem byla nahá, ale vůbec to nebylo jako u Vlka. Vlastně jsem nikdy předtím nedělala opravdovou postelovou scénu. Natáčela jsem scény, v nichž to vedlo k sexu, nebo už bylo po něm, ale nikdy jsem nedělala milostnou scénu od začátku do konce jako ve Vlkovi. Ta byla moje první,“ řekla.

Herečce mimo jiné vadilo, že se na ni při natáčení dívalo hodně lidí, ale musela se k tomu postavit profesionálně a brát to jako práci. Neměla prý strach, že by to nezvládla.

VIDEO: Vlk z Wall Street přináší ryzí smršť, hereckou i režisérskou

Natáčení lechtivých scén ovšem nebylo to nejtrapnější. Ne zrovna příjemně se cítila, když se na film dívali členové její rodiny.

„Nepřemýšlela jsem nad tím. Po promítání byla většina rodiny v pohodě, ale pak jsem měla s mým starším bratrem Lachlanem nejtrapnější rozhovor v životě. Snažil se říct, že mi gratuluje, chtěli jsme se na to obejmout a nechat to už být, ale bylo to tak zvláštní, že jsem řekla: V pořádku, nemusíme se spolu několik dní bavit. Pak už jsme o tom nikdy znovu nemluvili!“ prozradila pro Sunday Night herečka, která v novém filmu Legenda o Tarzanovi hraje Jane (recenzi najdete zde).