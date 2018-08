Mám ráda, když ženské postavy používají nahotu jako zbraň, říká Robbie

„Ve Vlkovi z Wall Street nosila moje postava zcela záměrně extrémně krátké šaty. Šla si za svým a její sexy tělo jí pomohlo dojít k cíli“, řekla herečka v rozhovoru pro Yahoo Movies UK.



Herečka ale odmítá, že by ona sama byla obětí producentů, kteří by jen zneužívali její krásu. „Pokud sexuální a nahé scény vhodně zapadají do scénáře a nejsou ve filmu křečovitě navíc, rozhodně to necítím jako zneužívání. Mám naopak ráda, když ženské postavy používají svou nahotu jako zbraň“, tvrdí Robbie.

Co herečce trochu vadí, jsou stereotypy. „Hlavní hrdinky většiny současných filmů jsou vždy úchvatné a štíhlé. Existuje tu stereotyp, podle kterého musíte dokonale vypadat. Když začnete pracovat v Hollywoodu, pocítíte ohledně vašeho vzhledu okamžitě velký nátlak,“ postěžovala si herečka.

Koncem roku 2016 se Margot Robbie provdala za britského producenta a asistenta režie Toma Ackerleye (28). Naposledy slavila velký úspěch s filmem Já, Tonya o krasobruslařce Hardingové. Spolu s manželem tento snímek produkovali. Film získal Zlatý Globus a Allison Janney (58) Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.