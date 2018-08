Herečka ze Supermana v květnu spáchala sebevraždu, oznámil koroner

Hereččina dcera Maggie McGuaneová prohlásila, že když přijela do domu své matky, bylo jí hned jasné, že spáchala sebevraždu. „Je to velká úleva, že pravda vyšla najevo. Je důležité být otevřený a upřímný, není se za co stydět,“ uvedla.

Nejslavnější rolí Margot Kidderové byla novinářka Lois Laneová ve filmech na motivy komiksu Superman. Ve čtyřech snímcích se objevila po boku Christophera Reevea, s nímž ji od natáčení až do jeho smrti v roce 2004 pojilo blízké přátelství.



Kanadská rodačka celý život bojovala s psychickými problémy. Ty se vystupňovaly po autonehodě z roku 1990, kvůli níž se dostala do dluhů a dva roky musela používat invalidní vozík.

V minulosti chodila s bývalým kanadským premiérem Pierrem Trudeauem, jehož syn Justin je nyní ministerským předsedou. Jejími partnery byli také režisér Brian De Palma či jeho kolegové Tom Mankiewicz a Steven Spielberg. Vdaná byla celkem třikrát a měla jednu dceru.