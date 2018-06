Margita dostane odškodné a omluvu za článek o homosexualitě

Vydavatelství Stratosféra musí Margitovi zaplatit celkem 100 000 korun. V dovolání vydavatelé napadali rozsudky Městského i Vrchního soudu Praze. Podle Nejvyššího soudu pražští soudci rozhodli správně, zjistila ČTK z internetové databáze.

Časopis Show v roce 2003 otiskl článek Hanka, manželka homosexuálů. Objevilo se v něm tvrzení, že o Margitově homosexualitě si cvrlikají i vrabci na střeše. Časopis uvedl, že si pěvec platí manažera, který mu shání koloušky. V článku nebyly žádné konkrétní zdroje. Margita, jenž je ženatý se zpěvačkou Hanou Zagorovou, považoval text za velký zásah do soukromí.

Městský soud v Praze v roce 2006 rozhodl, že časopis neměl pro svá tvrzení žádný podklad. "Žádným z provedených důkazů nebylo zjištěno, že by žalobce byl homosexuálně orientován," uvedli tehdy soudci. Margita měl dostat odškodné 50 000 korun. Vrchní soud pak sumu zdvojnásobil. Šlo prý o citelný neoprávněný zásah do soukromí. Vydavatelství v dovolání mimo jiné poukazovalo na to, že článek vyšel v bulvárním časopise, který široká veřejnost nepokládá za hodnověrný informační zdroj. Podle Nejvyššího soudu je Margitův nárok oprávněný. "Odvolací soud posoudil zásah do osobnosti žalobce v jeho celistvosti. Napadené rozhodnutí je třeba pokládat za správné," uvedl v usnesení senát s předsedou Karlem Podolkou.

Případ je výjimečný v tom, že celebrity ve sporech s bulvárem většinou neuspějí. Soudy jejich požadavky často odmítají s vysvětlením, že veřejně známé osobnosti musí předpokládat větší zájem o své soukromí a zvýšenou pozornost médií. Část českých celebrit tuto praxi kritizuje, a to například v nedávno zveřejněné petici proti bulváru, kterou podepsali třeba spisovatel Michal Viewegh a herec Marek Vašut.