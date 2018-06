Marešovy milenky si to vyjasnily tváří v tvář: Kamarádky nebudeme

"Normálně jsme přišly, podaly si ruku, bylo to úplně v pohodě. Kamarádky nejsme, to je jasný, ale myslím si, že mezi náma není absolutně žádný problém. Za prvé tohle je práce a obě jsme profesionálky, takže to tady odšlapeme a nebude se tady dít nic zbytečného. Hlavně Leoš byl sám, když se mnou začal, takže Gabča nemá důvod nebýt v pohodě. Slyšela jsem, že už má taky jiného přítele a já proti ní nemám absolutně nic, takže nemůžu vůbec posuzovat, být na ní za něco naštvaná nebo tak," říká Svobodová.

"Věděla jsem, že tady Hanka bude, chtěla jsem ji poznat. Když přišla, vstala jsem, podala jí ruku a zeptala se: Sokyně nebudem, že ne? Odpověděla, že ne, takže v pohodě," přitakává Dvořáková.

Gábina Dvořáková

Leoše Mareše Hance přeje, dobře totiž prý ví, že má teď daleko lepšího partnera, za něhož považuje zajištěného sportovce Jakuba Malinu. "Stoprocentně mám lepšího chlapa, jsem šťastná a zblázněná. Je to moc hezký a nevyměnila bych to za nic na světě. I když jsem po rozchodu s Leošem neměla chuť na nový vztah, najednou to nějak přišlo a mně je krásně."

V momentě, kdy vyšly na molo, kde předváděly neopreny a oblečení jisté firmy a orientální kostýmy, došlo k porovnávaní. "Čekala jsem to, že se budou posuzovat naše těla, to bylo jasný. Jeden rozdíl mezi náma vidím, jsem vyšší, myslím, že o dost. Gabča je menší, ale to je jedno. Jinak nemůžu posuzovat, nechám to na druhých," dodává s úsměvem Hanka.

Hana Svobodová

"Ona je modelka a to já nejsem. Když jsme se spolu seznamovaly, byla jsem jí po prsa, je fakt o dost vyšší. Mindrák z toho ale nemám. To, že máme hnědé vlasy a hnědé oči, je jasný, ale já si myslím, že jsme každá jiné povahy. Nemůžu říct v čem, prostě to cítím. Kámošky nebudeme, to ale spíš z toho důvodu, že mladé holky si povídají hlavně o chlapech a my si prostě nebudeme povídat o Leošovi. To by šlo, kdyby se s ním případně rozešla. Pak bychom asi našly společnou řeč," uzavírá s úsměvem Gábina.

Miloš Knor a modelky

Look party moderoval komik a moderátor Miloš Knor a vystoupili na něm kromě modelek zpěváci známí ze soutěže X Factor David Gránský nebo Madalena Joao.