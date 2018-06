Marešovu milenku Dvořákovou zradily při přehlídce bikiny

"Holky mají většinou nervy z toho, že jim spadne horní díl plavek nebo vykoukne bradavka. Já už jsem prsa ukázala v Playboyi, tak na mole začínám dole," vzala faux pas s úsměvem Gábina. Pod značkovými plavkami měla ale naštěstí z hygienických důvodů ještě tělová tanga.

Nabídek na přehlídky spodního prádla či plavek a různá focení má dost. "Je to nárazové, někdy mám tři akce do týdne, jindy tři akce za večer. Práci ale přijímám podle toho, jak mám školu, ta je pro mě stále nejdůležitější. Modeling mne totiž jednou živit nebude, mám jiné plány. Chci mít vlastní školku a být učitelkou. Teď jsou vydělané peníze fajn přilepšením ke studentskému životu," říká studentka Pedagogické školy v Českých Budějovicích.

Jak je to se vztahem k Leošovi, který se definitivně rozešel s manželkou Monikou, prozradit naplno nechce. "Víme o sobě a bavíme se spolu. O Leošovi už ale mluvit nechci, už jsem řekla, co jsem chtěla. Mám se dobře, jsem spokojená, ničeho, co se stalo a co bylo, nelituji a to je hlavní," řekla Dvořáková. "Pomohlo mi to a teď už se k tomu nechci vyjadřovat, jen můžu říct, že jsme v kontaktu," dodala na kameru.

Domů pak spěchala s kamarádem a dvorním stylistou Michalem, který ji doprovází na všechny její akce.

Plavky u příležitosti otevření casina v Krči předvedla také Agáta Hanychová, Vlaďka Erbová, Michaela Štoudková nebo Josef Karas. Ten byl u vytržení z nahých dívek, jejichž těla byla zakryta jen bodypaintingem. Na konec akce dorazila rovnou z premiéry muzikálu Je třeba zabít Davida také Vendula Svobodová. Přišla si totiž převzít pro Nadaci Kapka naděje výtěžek z tomboly, který činil 23.300 korun.

Organizátoři akce nezapomněli ani na Agátu Hanychovou, která měla ten den narozeniny. Popřáli jí a obdarovali dortem. Hned po přehlídce ale Agáta casino rychle opustila a odjela se svým přítelem Honzou domů, prý na soukromou oslavu.