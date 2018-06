Marešovi našli první kolegyni, blondýnu Moravcovou

Přirozený respekt ze zkušeného kolegy krásná blondýnka má, ale rozhodně z něj nemá strach. "Není důvod. Mimo to jsem hrála ve filmu V peřinách po boku Karla Rodena nebo Lucie Bílé a to jsou pořádná esa, mám průpravu," říká s úsměvem Moravcová.

Její soutěžní video, které se spustilo na internetových stránkách, zřejmě zaujalo natolik, že ve čtvrtek večer podepsali s modelkou a herečkou smlouvu a od září ji diváci budou vídat v netrpělivě očekávané show.

Nikol bude jednou z osmi dívek, které se budou vedle Leoše Mareše střídat. "Jsme tam teď čtyři Slovenky a čtyři Češky. Která z nás pak ale bude moderovat přímé přenosy, to nikdo neví. Možná si nás budou v průběhu času testovat a vyberou jednu z nás, ale taky to nemusí být třeba žádná z nás," míní kráska.

Ta právě dotočila muzikálový film V peřinách a podepsat smlouvu šla téměř rovnou z dotočné, na které mimochodem ztratila hlas. "Vyhecovali mne, abych zazpívala jako Helena Zeťová, která mi ve filmu propůjčila hlas, tak jsem jeden její hit dala. Pak mi ještě na aerobiku, který předcvičuju, nešel mikrofon, takže jsem to trochu dorazila. Bylo mi ale řečeno, že je to sexy, tak nevím, možná budu muset teď pořád někde křičet, abych si ten chraplák zachovala. Naštěstí jezdím často na festivaly, kde to jde samo," směje se Nikol.

Nikol Moravcová a Marek Šíša

Z jejího úspěchu je nadšený i Marek Šíša, s nímž Moravcová oslavila před měsícem roční výročí. Mimo jiné i proto, že ji bude mít díky nové práci stále nablízku. "Když jsem dotočila film, říkala jsem si, co asi teď budu dělat. Jednou z možností bylo odjet do Izraele na focení. Takhle tady ale musím zůstat, takže je Mára rád. A já samozřejmě taky. I za tu šanci, kterou jsem teď v televizi dostala," uzavírá Moravcová.