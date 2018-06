Marešové poletí na testy do Ruska

Téměř okamžitě po zisku prvoligového titulu se zvýšil ze strany futsalových skautů a sponzorů nejen z Čech, ale i ze zahraničí zájem o hráče Pramenu Havlíčkův Brod. V závěru minulého týdne přijal úspěšné mistry republiky také starosta Havlíčkova Brodu Jaroslav Kruntorád. Ten za vedení radnice přislíbil, že úspěšný brodský klub může počítat s výraznější podporou ze strany města. "Máme zájem na tom, aby tým, který šíří dobré jméno Havlíčkova Brodu, měl co nejlepší podmínky k přípravě," uvedl starosta. Ovšem nejlepší dva futsalisté uplynulé sezony - Roman a Michal Marešové mají konkrétní a zajímavou nabídku na zahraniční angažmá, o níž se dlouho hovořilo pouze v rovině spekulací. "Přes vedení Komise futsalu ČMFS jsme dostali nabídku ze strany Ruské futsalové federace. O zprostředkování kontaktu požádal zástupce jednoho z klubů ruské ligy," prozradil kapitán Pramenu Roman Mareš. "Odletět bychom měli začátkem července do Moskvy, kde nás čekají testy, a pokud o nás budou mít zájem, v Brodě končíme a budeme hrát v Rusku," doplnil svého bratra Michal Mareš. Detaily týdenního pobytu v ruské metropoli zatím hráči neznají. "To budeme domlouvat ve druhé polovině června," dodávají bratři. Podle dostupných informací čeká na oba nejproduktivnější české futsalisty v Moskvě i exhibiční utkání v dresu klubu Inteko Moskva, který o brodské hráče projevil velký zájem. Inteko chce jako nováček nejvyšší ruské soutěže napodobit letošní úspěch Pramenu v české první lize. Oba Marešové tak mají historickou šanci, stát se prvními Čechy, kteří okusí, jak chutná profesionální chlebíček v jedné z nejprestižnější futsalových soutěží světa. "Už nyní musíme přemýšlet o náhradě. Rádi bychom získali nastálo Ondřeje Kumpana, který se v play off osvědčil a patřil k oporám týmu. Samozřejmě musíme hledat kvalitní hráče dál. Budeme se opírat jak o futsalisty z Vysočiny, tak také z východních Čech, kde je futsalová tradice velmi silná," uvedl trenér Petr Málek na adresu případného odchodu nejlepších dvou futsalistů uplynulé sezony u nás. Brodský Pramen čeká v příští sezoně nelehká úloha. Musí jednak dokázat, že i v případě absence obou Marešů dokáží uspět, a jednak prokázat účastí v novém ročníku ligy mistrů, že český futsal patří mezi evropskou špičku.