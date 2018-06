O Leošovi a jeho nové přítelkyni vím od začátku, říká Marešova manželka

"Vím to úplně od začátku. Když spolu začínali, tak mi to Leoš řekl. Myslím, že je to lepší, když si řekneme o svých polovičkách, než abychom to pak četli v médiích. Leoš je takový, že si se mnou o tom povídá, co, kde a jak byli a tak dále. Já mu to přeji, je to krásná holka. Doufám, že budou šťastní oba dva," prozradila Monika Marešová.

Petra Faltýnová Leoš Mareš

Manželé spolu delší čas nebydlí, mají však dva syny, šestiletého Jakuba a tříletého Matěje. Nová přítelkyně Leoše se s manželem Simonem Šteklem rozvádí. Marešová ale už několikrát potvrdila, že s manželem o rozvodu neuvažují.

"Ta situace je pořád stejná. Rozvod u nás není na pořadu dne," potvrdila moderátorova manželka, která má také nového přítele, o jedenáct let mladšího Jirku.

"Všechno je v pořádku, ale já se o tom nechci bavit," dodala Marešová, která se nedávno předvedla v roli modelky (více zde).

Kladný vztah k módě a modelingu mají v rodině Marešových patrně v krvi. Leoš chodil s modelkami Gabrielou Dvořákovou, Hanou Svobodovou a slovenskou topmodelkou Michaelou Kociánovou. Moderátor má už osm a půl roku osobního stylistu Filipa Vaňka. O oblečení jeho synů se zatím stará jejich maminka.

"Já jsem taková, aby ladily ty ponožky, tepláky s tričkem, ale Kuba někdy přijde a je to, že každý pes jiná ves. Občas ale přijde a má to pěkně sladěný. Druhý syn je ještě malý, tomu oblečení vybírám a oblékám ho," prozradila Monika Marešová.

Leoš Mareš a jeho manželka Monika se syny

"Kuba miluje hrdiny kreslených seriálů, takže kupujeme oblečení a trička, aby tam byli ti hrdinové. Ale je pravda, že někdy chci, aby si dal třeba mikinu, a on říká: 'Mami ne, to nechci, to mi není příjemné, já chci tamtu.' Takže je pravda, že si vybírá, což si myslím v šesti letech je docela brzo, ale na druhé straně je to dobře," dodala.