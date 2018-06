Mareš: za moderování Slavíka dostane balík

"Panu Těšínskému říkám Karel Štědrý, byl tentokrát opravdu hodně štědrý," řekl spokojený Mareš na adresu Jaroslava Těšínského z pořádající společnosti Musica Bohemica.

Leošovi letos nebrání v moderování ani pracovní povinnosti. "Předloni jsem dělal Big Brothera, loni SuperStar. Teď mi začnou sice taky povinnosti, za dva týdny se rozjedou castingy na písničkovou soutěž X-Factor, ale ještě to nebude tak nabité. Začne to v lednu a potrvá to až do konce školního roku," líčí úspěšný moderátor.

Momentálně má čas i na sledování svého favorita mezi fotbalovými týmy - Slavie Praha v Lize mistrů. Na tiskovou konferenci o zahájení dalšího ročníku prestižní ankety popularity hvězd hudebního průmyslu dorazil právě po jejím souboji se Sevillou. Přestože Slavia prohrála, hýřil dobrou náladou a vtipem. "Viděl jsem šest gólů, byla to paráda," pochvaloval si příjemný výlet do Španělska.

Na další zápas Slavie s Arsenalem naplánovaný na 23. října vyrazí poprvé s přítelkyní Monikou Poslušnou. Návštěvu Londýna jí musí dopřát. "Podíváme se po snubních prstýnkách a po šatech," prozradil Mareš. Svatbu s Monikou, s níž má téměř dvouletého syna Jakuba, už plánuje dlouho. Jeho letitá partnerka se zatím v dubnu dočkala romantických zásnub, kdy dostala prsten za milion. Den "D" by měl přijít příští rok. "Bude to asi v červenci," uzavírá Mareš.