Mareš vyvedl novou partnerku, užili si spolu koncert

Náš nejlepší moderátor dorazil v doprovodu tmavovlasé krásky do pražské O2 areny těsně před začátkem vystoupení Black Eyed Peas, tedy pár minut před devátou. Ujít si nenechal ani předskokanku Cheryl Cole. Dovnitř vešel vstupem pro diváky sedící ve skyboxech, osobně do jednoho z nich ale nezamířil. Lístky si obstaral do hlediště mezi běžné diváky.

Po skončení koncertu se chvíli zdržel v klubovém patře, kde měli V.I.P. hosté po celou dobu koncertu zajištěné kulinářské lahůdky a dobré pití a poté zamířil na after party v klubu pražské haly. Pokračování show, o kterou se postarala znovu slavná kapela, když se postavila za dýdžejský pult a dobrou hodinu bavila V.I.P hosty, samozřejmě sledoval opět s Gábinou Dvořákovou.

Ta má na jedinečný zážitek ještě jednu památku, Taboo, jeden ze členů kapely, přišel na chvíli do zóny určené českým celebritám a zapózoval s nimi fotografovi. Taboo se v jednu chvíli postavil právě mezi Gábinu a další českou krásku, Českou Miss Jitku Válkovou.

Sámer Issa a Yemi A.D. Jitka Válková, Taboo, Gábina Dvořáková

After party se zúčastnil i zraněný Sámer Issa, Iveta Lutovská s přítelem, Kateřina Sokolová s přítelem, nebo tanečník Yemi, který se se členy kapely zná. Jedna z doprovodných tanečnic pochází totiž z jeho taneční školy.

Koncert samotný shlédli také Mirka Čejková s Markem Vítem, Ondřej Brzobohatý, Heidi Janků či Dara Rolins. Agáta Hanychová ho nakonec propásla, její přítel totiž závodil ve Stříbře a závody se protáhly. Měla alespoň dobrý pocit z toho, že její podpora možná pomohla Honzovi ke skvělému šestému místu.