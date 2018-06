Mareš: Vysnil jsem si velkého bratra

FOTOGRAFIE ZDE

Zatím to všechno zvládal, ale na podzim se možná zblázní. Stane se totiž otcem a taky moderátorem napjatě očekávané soutěže Big Brother.

* Vzpomínám, jak jste si před rokem posteskl, že v naší televizi chybí nějaká reality show...

... už v červnu roku 2003, když mi Pavel Zuna nabídl na naší první schůzce moderování Esa, jsem se hned ptal: Proč Nova nekoupí Big Brother?

* Vybavíte si jeho odpověď?

Že to je strašně drahý formát, náročný na přípravu. Tehdy jsem říkal: "Stejně, kupte to, to bude skvělý!" Ale přál jsem si to spíš jako divák.

* Nechtěl jste ji uvádět?

To ani ne. Měl jsem tehdy teprve před moderováním Esa i Slavíka, takže jsem byl zelenáč.

* A když jste se nedávno dozvěděl, že se Big Brother opravdu rozjede, tak už jste po místu moderátora zatoužil?

To už ano, ale tohle je složitější. Víte, já jsem v posledních měsících spoustu nabídek odmítl - oslovili mě, abych moderoval třeba Českou Miss, a já řekl, že ne, že je příliš brzo po Slavících. Doporučil jsem jim Vojtu Kotka a sám jsem se v televizi soustředil na Eso.

* Měl jste nějaký zvláštní důvod?

Říkal jsem si, že už si počkám na vlastní osobnostní talkshow. V Americe se tomu říká Late Night Show a u nás něco takového s úspěchem dělá Jan Kraus ve svém Uvolněte se, prosím.

* Takže jste bohužel druhý...

Což by nevadilo. Tyhle programy mají výhodu, že jsou postavené na osobnosti moderátora a ten, když je dobrý, tak můžou běžet třeba tři za sebou - jako to je v Americe. U nás by klidně mohly být od osmi Banánové rybičky, od devíti Kraus a potom, třeba v deset, já.

* Neboli vy se tajně těšil na druhé Uvolněte se a do klína vám spadl Velký bratr?

Nedokážu si představit jiný projekt, na který bych kývl, ale u Big Brother jsem neváhal. U takového fenoménu jsem chtěl být.

* Klid - co vy chcete, to se obvykle povede, takže nepochybuju, že jednou přijde i ta talkshow.

Kdybych o ni teď opravdu usiloval, tak asi není důvod, aby mi televize nedala prostor. Ale já se na to ještě necítím dost zkušený, protože v takovém pořadu by za mnou nechodili jenom lidi ze showbyznysu, ale klidně by mohli přijít i politici nebo nějací vědci. A k takovému rovnocennému rozhovovoru bych potřeboval mít ještě větší respekt u okolí - asi bych měl být ještě trochu starší.

* V čem je zatím Kraus lepší než vy?

On si může zvát politiky, na které bych si asi netroufal. Taky má mnohem blíž k hercům, protože je jedním z nich. Ale když jsme u toho, tak mi teď došlo, že mám ještě jeden sen - mou největší vášní jsou filmy a strašně rád mám přenosy z Oscarů, takže by mě bavilo moderovat České lvy. Jednou bych rád přesvědčil lidi z filmové branže, že ve mně něco je.

Vydržím hodně

* Usiloval vy jste v životě o něco marně?

Znám svoje možnosti a vysnil jsem si to takhle - nejdřív moderování v rádiu, pak něco jako Eso, něco jako Slavíci a nakonec talkshow. Na to si věřím a výsledky snad přesvědčily i ostatní; třeba v Esu se dřív moderátoři měnili po roce, ale teď se mluví o tom, že bych ho měl moderovat třetí rok, a nikomu to nepřijde divné. A Slavík? Televize dřív nechtěla dovolit, aby ho někdo moderoval dvakrát, a já teď budu mít třetí ročník.

* Určitě vy?

Proč ne?

* Nemá koncem roku vrcholit i Big Brother?

Má, ale to se nedá nic dělat. Slavík je pro mě důležitý.

* Ale vy prý už teď spíte pět hodin denně a Big Brother vám zabere spoustu dalšího času.

Aspoň se ukáže, jestli bylo moje občasné žehrání na nedostatek času oprávněné, anebo šlo jenom o špatnou organizaci času. Víte, člověk toho zvládne hrozně moc. Třeba vy jste teď taky unavený, že jo?

* Dělám druhý rozhovor za dva dny.

Ale kdybyste dostal dobrou nabídku, tak byste ji ještě zvládl.

* Možná, ale pak už bych byl podrážděný. Nepříjemný na svoje blízké.

To jo. Když je hodně práce, tak jsem doma zticha a nehýřím energií, která by byla pro vztah ideální, ale pořád je to ještě v únosné míře.

* Vaši letošní situaci komplikuje, že na podzim čekáte s přítelkyní první dítě.

Ano, je možné, že to v listopadu trochu zaskřípe. Ale v prosinci se všechno zase spraví.

Za miminko Seychely

* Kam se posunul váš vztah s Monikou ve chvíli, kdy otěhotněla?

Určitě nás to strašně sblížilo - najednou před sebou vidíme krásnou budoucnost. A konkrétně u mě to dává všemu smysl, protože ať už chci, nebo ne, tak zažívám stereotyp - každý všední den brzo vstanu do rádia, kde skončím v devět, pak mám schůzky, jdu spát nebo do kina, natočím Eso, o víkendu objíždím svoje akce jako moderátor, občas kolem mě prolétnou prázdniny, pak Vánoce a další prázdniny...

* ... a tohle se s dítětem změní?

Už nebudu žít sám pro sebe a to mě posune. Až doteď bylo v mém stylu vydělat peníze, pak je utratit a pořád dokola, jenže už jsem si koupil téměř všechno, co jsem chtěl. I profesní sny se mi plní a další cíle jsou už jenom bonusy - včetně toho Big Brothera. Ale dítě je něco jiného. To je to nejdůležitější.

* Kdy jste si to uvědomil?

Až před půl rokem. Monika chtěla dítě už někdy před čtyřmi lety, ale to jsem ještě nebyl pracovně úplně uspokojený ani materiálně zajištěný. Nedokázal jsem si dítě ani představit, ale Monika počkala a dočkala se.

* Co svému dítěti obětujete?

Jsem mu připravený dát svůj dosavadní volný čas.

* Takže kino a spánek?

Ano.

* Jinak se nezmění nic?

Když v novinách vyšla zpráva, že čekáme dítě, tak mi chodily maily a esemesky od fanynek: "Ježíšmarjá, ty už nebudeš moderovat? To nás mrzí, my na ta vystoupení chodily rády..." A já se jich ptal, co blázní: "Proč bych neměl moderovat?" Vždyť když budu rodič, tak to ještě neznamená, že přijdu o svobodu. Prostě si myslím, že profesionální změna snad nebude žádná.

* Vzpomínám, jak jste si vždycky liboval, že se vám Monika dokonale stará o domácnost. Jenže na to teď už nejspíš nebude mít čas.

Ale bude. Dokáže mi vytvářet zázemí možná s ještě větší radostí a bude ji to naplňovat.

* Určitě? Spoustu času jí přece zabere mimino.

Taky od ní nechci mít třikrát denně teplé jídlo. A nabízel jsem, že seženu do bytu pomocnici, ale odmítla. Jí práce opravdu nevadé, z čehož těžím.

* Když budete mít syna, dáte ho na fotbal?

Necháme to dítě dělat, co si vybere. A jestli se narodí kluk a bude po mně, tak nebude moc dobrým fotbalistou, protože nemá co zdědit.

* Za několik dní vyrážíte s přítelkyní na Seychely - proč právě tam?

Dostala to ode mě jako překvapení. Nebyli jsme dva a půl roku na dovolené, protože loni jsem jel sám na fotbalové Euro, a teď jsem to chtěl stihnout naposledy ve dvou. Měl to být dárek za miminko - dovolená, na kterou budeme vzpomínat, a to bez ohledu na náklady. Tohle jsou chvíle, kdy člověk zapne fantazii a peněžence pustí žilou.

* Byly Seychely vaším snem?

Mě vždycky lákalo Thajsko, Maledivy, Seychely a Kuba, takže byly. A zpátky navíc letíme přes Dubaj, takže jsem si řekl, že když už, tak budeme spát ve slavném hotelu Burj Al Arab, což je ve tvaru plachetnice.

Už bych se nepřihlásil

* Umíte dobře německy?

Ne.

* Ale soutěž Big Brother jste prý prvně viděl na německé televizi.

A nerozuměl jsem jí, ale fascinovala mě ta atmosféra, která byla úplně odlišná od jiných programů. Nejdřív jsem myslel, že to je nějaká chyba.

* Co se tenkrát na obrazovce odehrávalo?

Snídalo tam šest lidí a povídali si - jeden měl nohy na stole, druhý najednou přestal mluvit a zapálil si cigaretu, ostatní mu skákali do řeči. A já to nechápal. Co to je? Nějaká skrytá kamera? Fascinovalo mě to, jako by byla televize vzhůru nohama.

* Stalo se pak něco nezapomenutelného?

Dodnes jsem neviděl žádnou kontroverzní scénu se sexuálním podtextem, ale líbilo se mi třeba tohle - jeden kluk ucítil náklonnost k holce a bylo roztomilé, jak to vyjadřoval.

* Jak?

Jemně. Seděli kolem stolu a on ji najednou prstem pohladil po rameni. Významně se na něj podívala, ale nebylo jí to nepříjemné, a to se mi líbilo, protože v normálním televizním vysílání se takové emoce nedočkáte. V seriálech to je jen herecký výkon, ale tady to byla realita.

* Připomeňme si pravidla - deset soutěžících žije pod neustálým dohledem kamer ve vile izolované od okolního světa. Každý druhý týden je jeden z nich vyřazen a vítěz získá deset milionů. Mimochodem, ani vy se do té vily nedostanete?

Nedostanu, stejně jako nikdo ze štábu, ani režisér... Já budu jen moderovat večerní přímé přenosy ze studia - povedu rozhovory se známými soutěžících anebo s odborníky, budeme pouštět nejlepší záběry, ale přímo s vilou, s tou se spojím třeba jen na pár minut týdně - zeptám se soutěžících "jak se máte?" a pak oznámím, kdo z nich vypadl. Právě ta izolace soutěžících je atraktivní.

* Vysvětlíte to na příkladu?

My ostatní budeme debatovat například o tom, že nějaký Michal políbil ve sprše Zuzanu, dokonce i noviny o tom budou psát, ale ti dva ve vile se vůbec nedozvědí, jakou venku vyvolali reakci...

* Nebojíte se, že budou čeští soutěžící nudní?

Stát se může všechno, ale princip soutěže je takový, že i kdyby nudní byli, tak se dostanou do zajímavých situací. Ve vile budou žít až sto dní, a tak pochybuju, že by mezi nimi nevznikly nějaké vztahy.

* Jaké budou muset plnit úkoly?

V zahraničí třeba udržovali dvaasedmdesát hodin oheň, jako se to dělalo kdysi. A tohle když dokážou, tak se jim navýší rozpočet a budou si moct koupit dejme tomu víc jídla.

* A když oheň zhasne?

Tak jim třeba bude zkrácená doba, po kterou teče teplá voda. Anebo jinak - všichni tam budou hrát poker, a kdo prohraje, ten musí dělat celý týden domácí práce za ostatní. Prát, uklízet i vařit.

* Vy byste se do takové soutěže přihlásil?

Nepřihlásil, protože znám cenu svého soukromí.

* Ale na druhou stranu jste vždycky chtěl být slavný, nebo ne?

To ano.

* Proto se ptám - ani před takovými sedmi lety, jako začínající moderátor, byste si přihlášku nepodal?

Tehdy asi jo, když o tom tak přemýšlím. Je pravda, že soutěžící z Big Brother se v médiích stoprocentně proslaví. Když jste třeba neznámý, ale ambiciózní herec, tak vám to může v kariéře hodně pomoct.

* Vydržet byste dva tři měsíce bez mobilu nebo bez novin?

To si ani nedokážu představit. Když si jdu odpoledne na chvíli lehnout, tak se vzbudím a mám sedmadvacet nepřijatých hovorů. A vzpomínám, jak se loni nechal na pár dní pohřbít český fakír zaživa - my jsme si z něj v rádiu hned dělali legraci, že neuvidí zápas s Holandskem na Euru. Takže pro mě by to bylo hodně těžké.

* Co by bylo nejhorší?

Byl bych bez kamarádů, bez možnosti jít do kina, kamkoli. Ale hlavně bych se bál, že se v televizi ukáže něco, co nechci. Protože každý máme slabší chvilky..

* ... vy třeba jaké?

Někdy se dokážu naštvat pro hloupost, jsem vznětlivej... Anebo chodit před kamerou ve spodním prádle - to by se mi taky nechtělo.

Prima? No comment

* Konkurenční televize Prima proti vám nasadí reality show pod názvem VyVolení - budete se na ni dívat?

Nevím. Ale když si mám v životě na výběr mezi originálem a kopií, pokaždé volím originál.

* Budete hodně zvědavý na jejich moderátora?

To zas jo, konkurence mě zajímá vždycky.

* V čem se budou ty dvě soutěže nejvíc lišit?

Nechme už toho, nebudu se k té Primě vyjadřovat.

* Máte to zakázané?

Ne.

* Dobře. A nehrozí nám, že obě soutěže budou tak zajímavé, že se na podzim nezvedneme od televize?

To asi ne. Myslím, že Češi nejsou na televizi nijak zvlášť závislí, a navíc tenhle fotmát není založený na denním sledování. Není to seriál. Lidi se podívají, když budou mít náladu a čas, přičemž nejvíc je asi budou zajímat galavečery v hlavním vysílacím čase. Při nich se totiž rozhodne, kdo z vily vypadne - vyřazený soutěžící vyjde ven, kde na něj budou čekat příbuzní, fanoušci, a tohle budou hrozně silné okamžiky. On pak přijde do studia, kde s ním udělám rozhovor.

* Když jsme u toho, slyšel jste už názory, že nejste příliš vhodným moderátorem té soutěže?

Ne. O co jde?

* Prý budete strhávat pozornost hlavně na sebe a nejste dost empatický na to, abyste soutěžícím naslouchal a nechal je co nejzajímavěji vymluvit.

Tu obavu chápu, ale něco podobného jsem snad už dokázal na Slavíkovi - když tam vítěz prožíval svou slávu, tak jsem mu, myslím, dokázal klást empatické otázky a nestrhával pozornost jen na sebe. Uměl jsme se stát služebníkem Gotta nebo Langerové a držet se zpátky. Ale to, co jste mi teď řekl, je stejně hrozně zajímavé.

* On si to myslí kdekdo: Mareš se bude chtít stát hvězdou té soutěže.

Až tam dojde na lidské osudy, tak v sobě snad objevím další moderátorský rozměr - udělám pro to všechno. Snad vycítím, co která nálada potřebuje. A když někomu nebude veselo, tak to poznám a nebudu mu skákat do řeči nebo žertovat.





Leoš Mareš

Narodil se 27. dubna 1976 v Berouně, tam také vystudoval gymnázium. "Myslím, že jsem tehdy byl hodně zlobivej a spoustu lidí štval." Vysokou školu ekonomickou studoval v Chebu. Roku 1994 tam začal moderovat v rádiu Egrensis a roku 1997 přešel na Evropu 2, kde má populární ranní vysílání. Dva roky moderuje na Nově hudební pořad Eso. Roku 2001 se stal skokanem a objevem roku v Českém slavíkovi, později tuto anketu dvakrát uváděl, letos ho to čeká potřetí. Zatím vydal tři hudební alba, z nichž to poslední, předloňské, se jmenuje Nejlepší nápad. "Mám samozřejmě nabídku od vydavatelství i na čtvrtou desku, ale jestli ji letos vydám, nevím..." Moderování soutěže Big Brother je dosavadním vrcholem jeho kariéry. Sedmým rokem má přítelkyni Moniku Poslušnou, která je o rok starší; v listopadu se jim narodí dítě.