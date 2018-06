Mareš si nedá pokoj. Má další foto s nahou dívkou

"Tyhle fotky zrovna teď nemusím," prohlašoval Leoš Mareš, když se poblíž něho objevila nahá dívka. Docela tak nahá ale nebyla, její tělo bylo ozdobeno bodypaintingem. Techniku tohoto typu zdobení těla předváděli odborníci při příležitosti slavnostního otevření jedinečného Bomton centra krásy v pražské pasáži Jalta.

LEOŠ MAREŠ

Mareš otevření salonu, kde může klient naráz projít hned několika procedurami od thajských masáží přes kosmetiku či manikúru a peelingové zábaly či koupele až po protáhnutí těla v posilovně, moderoval. Ačkoli se zdá, že je poslední dobou všude, a říká se, že mu díky jeho skandálu s údajnou prostitutkou přibyly kšefty, on je jiného názoru. "Že bych teď byl všude? Ne. V pondělí na Replay show jsem byl například jako host. Jinak jsou to všechno akce domluvené dlouho předem. A s Bomtonem spolupracuju dlouhodobě, jejich akce moderuju už dva roky," vysvětlil Mareš.

A co říká na výpověď jeho údajné noční společnice? "Myslíte, co říkám na větu, že jsem do tý hospody přišel sám? Nebo že se s těma věcma nefotila, že je jenom sbírala, nebo že je prodala ze srandy, nebo jak to říkala? Tak k tomu nemám co říct," uzavírá moderátor.