Mareš se svlékl sám, tvrdí blondýna, s níž strávil noc

Blesku poskytla Marešova společnice, která deníku také za blíže neurčenou částku (mluví se o tří stech tisících korun) prodala kompromitující fotky nahého moderátora, rozhovor, v němž popisuje průběh oné sobotní noci. Vyvrací v něm některá fakta, která ve své výpovědi uvedl Mareš.

Například tvrdí, že do klubu Infinity přišel sám, nikoli v doprovodu kamarádů, že mu do pití nic nedala, protože se jí takové věci hnusí a ani neví, kde se shánějí, a že do soukromého bytu, kde se sám svlékl, odešel s ní a její kamarádkou dobrovolně a při plném vědomí. Popřela také, že by Marešovi vzala platební kartu, klíče a mobilní telefon, aby mohla pořídit fotografický důkaz. "Leoš všude všechno rozhazoval. Oblečení i věci, co měl v kapsách. Já to jen sebrala," tvrdí dívka, která zůstává i nadále v anonymitě.