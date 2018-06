Mareš se připravuje na Slavíka

Moderování cen Akademie populární hudby Anděl ho prý oproti tomu vůbec neláká. "Akademici si dávají příliš záležet na tom, kdo vyhraje, a mívají problém ocenit někoho, kdo by si cenu skutečně zasloužil. Kolikrát se jim někdo líbí, ale nechtějí to tomu interpretovi dát, protože by si připadali hloupě. Je to anketa plná předsudků," říká Mareš.

Sám hlasy do Českého slavíka neposílá, nicméně spousty jich už dostal. V roce 2001 se stal Skokanem roku a rok poté skončil na sedmém místě. "Loni jsem byl v klidu, věděl jsem, že mi žádná cena nehrozí. Letos to bude stejné. Je to tak lepší, aspoň se můžu soustředit na moderování. Kdybych si měl něco předávat, nevypadalo by to dobře a nevyhnul bych se spekulacím, že je to ovlivněné," vysvětluje.

Letošní "slavíci" by mohli mít zvlášť dramatický průběh. Karel Gott je kandidátem na třicátého slavíka a Lucie Bílá na devátého, čímž by srovnala skóre s Hanou Zagorovou. Jenomže oběma můžou vzít vítr z plachet finalisté SuperStar. "Bude to napínavé a já jsem fakt strašně rád, že budu stát u toho pultíku, až se o tom bude rozhodovat."

Na přípravu má teď víc času než loni. Zatím prý o pořadu jen přemýšlí. Nejčastěji na dálnici, za volantem auta. Momentálně jezdí v audi, ale už za týden dostane z opravny ferrari, které před časem naboural. Škoda stále ještě nebyla vyčíslena, ale on prý ani chvíli neuvažoval o tom, že by ho prodal. "Kdyby ho měl někdo jiný, opravil si ho a jezdil s ním kolem mě, asi bych to nepřežil," tvrdí moderátor.