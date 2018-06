Mareš se po kauze s prostitutkou snaží chovat nenuceně

Nejen že se o kauze zmiňoval ve včerejším X Factoru, dotkl se jí i na úvod velkolepé módní show Denny Rose, která se konala v sobotu večer v pražském hotelu Step. Směrem k fotografům totiž pronesl: "Vidím, že fotografové jsou připraveni na svých místech, tak kdyby měl někdo zájem se vyfotit s mým mobilem, kreditkou nebo klíčema od auta, jsou k dispozici." Narážel tak na fakt, že kromě lechtivých fotek, kde leží v posteli soukromého bytu s neznámou blondýnou, údajnou prostitutkou, si jejich autor zvěčnil také Marešovy osobní věci, například klíčky od auta či luxusní mobil Vertu.

Mezi hosty přehlídky byla kromě známých osobností, které byly zvědavy na originální a rafinovanou italskou módu, také Marešova přítelkyně Monika Poslušná se svou maminkou a patnáctiletou sestrou. Jako by populární moderátor hledal v rodině podporu. A také ji má. Poslušná totiž neustále s ledovým klidem tvrdí: "Jsem absolutně v pohodě, opakuju to neustále, nemám co jiného říct. Věřím Leošově verzi a stojím při něm."

I když se úvodnímu proslovu svého partnera a otce dvouletého syna Jakuba nezasmála, průběh přehlídky sledovala s úsměvem a při hudebním vystoupení Heleny Zeťové se pohupovala do taktu. Zdálo se, že udržet na veřejnosti dekorum jí nedělalo velké problémy. Jestli se ovšem takový klid jako v její tváři rozlévá i v její duši, ví jen ona sama. V každém případě se mnozí přítomní shodli na tom, že ačkoli ji vyřčení manželského slibu teprve čeká, je jisté, že jednu z jeho pasáží dodržuje už nyní. A sice tu, v níž se říká, že manželé při sobě musí stát v dobrém i ve zlém.

Šeredová a Bočanová zářily

Na přehlídce jarní kolekce Denny Rose při příležitosti uvedení stejnojmenné značky na český trh zářilo hned několik hvězd. Ačkoli za tu hlavní byla považována modelka Alena Šeredová, velký aplaus sklidila také herečka Mahulena Bočanová. Ta si procházku po mole viditelně užívala, nikoli už následnou party, spěchala totiž vyzvednout na letiště své anglické přátele.

Oslovit Bočanovou napadlo mimochodem Leoše Mareše. "Tohle je civilní móda, kterou nosí normální holky, a Mahulena je taková normální ženská, typ, který se mi hrozně líbí. Navíc ji podle mne mají ženský i chlapi hrozně rádi, takže její účast tady byla určitě kvitovaná dobře. Napadla mne okamžitě, když jsem viděl tu módu. Mohla být její typický uživatel, prostě holka, která ty věci bude nosit," míní Mareš.

Vedle Šeredové a Bočanové předvedly modely vhodné pro dívky, ženy a dámy, které chtějí být sexy a in, také Renata Langmannová, Agáta Hanychová nebo Veronika Chmelířová. Osobně byly přítomny i Denny Rose a Marta Pešková. Ta módu italské návrhářky při jedné dovolené v Itálii objevila a nyní ji přivezla do České republiky.