Mareš nevnímá Bratra jako zlatý důl

"Peníze mám opravdu rád, protože jsem byl zpočátku chudý a vypracoval jsem se velmi tvrdou prací. Takže vím, co to je peníze mít, nebo nemít," přiznal Mareš.

"Dávají mi pocit sociální jistoty a mohu s nimi udělat radost sobě i svým přátelům. Ale moderování Velkého bratra na Nově vůbec nevnímám jako příležitost k dalšímu zbohatnutí."

Big Brother je pro něj spíš nová tvůrčí výzva a šance k profesnímu růstu. "Navíc dobře vím, že v televizi jsou odměny standardní, že na rozhlasovém a televizním vysílání se příliš zbohatnout nedá. Nejsme přece v Americe," podotkl Leoš.

Mareš podepsal na Velkého bratra smlouvu, ale zatím ještě neví, jak pořad bude vypadat.

"Vím jen, že se bude vysílat živě. A to není snadné. Já jsem nebyl ani na výběru moderátorů, podrobnosti ještě neznám. To je všechno je práce Lenky Hornové, ta na tom dře od rána do večera. Na přípravě reality show pracuje i mnoho dalších lidí a já v ní nebudu hlavní hvězdou, spíše budu působit jako kolečko ve velkém soukolí," řekl.

Teď si Leoš užívá prázdnin. Sem tam moderuje nějakou noblesní akci a pak se věnuje své přítelkyni Monice Poslušné, se kterou žije už šest let.

"Není žádné tajemství, že v listopadu budeme mít miminko. Moc se na ně těším. A těm, co se mě pořád ptají, jestli se také ožením, odpovídám stále stejně - uvidíme," zasmál se Mareš.