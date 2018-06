Mareš nadobro mění televizní dres, míří na Primu do poroty Talentu

"Od spolupráce s Leošem Marešem si slibujeme svěží vítr, nové nápady a novou energii. Navíc v roli porotce v pořadu takového formátu ještě nikdy nevystupoval, tak očekávám, že uvidíme Mareše tak, jak ho ještě neznáme," řekl programový ředitel FTV Prima Petr Vladyka, který kdysi moderátorovi šéfoval i na Evropě 2.



Prima uvedla, že obsazení Leoše Mareše do poroty Talentu je první vlaštovkou větší spolupráce. Vedení televize s moderátorem jedná i o dalším pořadu, termín ani další podrobnosti ale nezveřejnilo.

Leoš Mareš nedávno vystoupil i v primácké show Máme rádi Česko.

Mareš nicméně už dřív naznačil, jak by si vlastní pořad představoval. "My už léta řešíme, jak by projekt mohl vypadat, a až teď dostává nějaké přesnější obrysy. Pracujeme na tom od září, soustředím se, aby vzniklo něco menšího, ale mého. Něco, co bude někde zastrčené," řekl iDNES.cz v lednu.

"Vizi jsme čerpali v Americe, v show podobné té, kterou dělá Honza Kraus. Jediný problém je, že v Americe je podobná show každý den. U nás na to nejsou finanční prostředky, ale ani kapacitní, jako třeba mozky a duše scenáristů a lidí, kteří by se tomu věnovali."

Leoš Mareš buduje televizní kariéru už od konce devadesátých let. V průběhu posledního desetiletí ho Nova obsazovala do svých největších projektů, jako byl pořad Eso, reality show BigBrother, Talentmania, X Factor či SuperStar.