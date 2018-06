Mareš moderoval v rádiu opilý, jeho kolega Hezucký odešel z vysílání

Vystoupení Leoše Mareše v ranním vysílání Evropy 2, při němž došlo k roztržce s kolegou Patrikem Hezuckým, rozpoutalo vášnivou diskusi na Facebooku.

Posluchači kritizují Mareše za to, že koktal, nedokázal se vyjádřit, opakoval se a ke všemu urážel svého kolegu. Jsou přesvědčeni, že moderátor byl v podnapilém stavu.

Sám Mareš to nepopírá. "Klasicky se protáhl večírek, není to poprvé. Vysílání je reality show, za třináct let, co na Evropě 2 vysílám, se něco takového občas stane," řekl Mareš.

Hádka s Patrikem Hezuckým ale začala už před vysíláním. "Vjeli jsme si do vlasů mimo éter, stalo se to hned ráno a Patrik odešel a já jsem celé ráno s Lucií (kolegyní z Ranní show Lucií Šilhánovou, pozn. red.) říkal, že nás tu nechal, že nás opustil, protože jsme museli vysílat tři hodiny bez něj. Už jsme si to s Patrikem vyříkali, naše dlouholetá spolupráce je jak manželství a občas může dojít ke konfliktu. Patrikovi i posluchačům se omlouvám," dodal moderátor.

Od vedení Evropy 2 ani jednomu z moderátorů žádný postih za páteční vysílání nehrozí. "Já si nemyslím, že byl opilý, prostě se pohádal s kolegou. Leoš je s Patrikem už dlouho. Když jste spolu 12 let v partnerském vztahu, tak k těm neshodám dojde. Pohádali se důsledkem lidské přirozenosti a ne v důsledku alkoholu. Oba jsou profesionálové a budou fungovat dál," řekl iDNES.cz šéf Evropy 2 Petr Vladyka.