Mareš ke kauze s prostitutkou: Uspali mě, teď přišlo na řadu vydírání

Choulostivou fotografii zachycující nahého Mareše otiskl dnešní Blesk. Podle jeho informací si moderátor užíval sexu s prostitutkou, kterou potkal v noci ze soboty na neděli na pražské diskotéce Infinity.

Sám Mareš si z osudné noci nic nepamatuje. "Netrpím na stavy, které se dají charakterizovat jako "okno", ale ze sobotního večera si nepamatuju vůbec nic. Jediné co vím, co mi říkal kamarád, který tam se mnou byl, že tam potom přišli nějací lidi s drinky," uvedl na Evropě 2. "Možná mi něco dali do pití."



Leoš Mareš a Monika Poslušná

Pokud se Marešova verze skutečně potvrdí, půjde zřejmě o trestný čin. Zvláště proto, že moderátor byl údajně unesen. "Myslím si, že někdo na mě udělal boudu s jednoznačným účelem mě připravit o peníze," dodal s tím, že se v novinách objeví i další, daleko choulostivější snímky.

"Existují fotky, které budou v novinách v pátek. Údajně ležím nahý v posteli, v nějakém privátu, to vím z té druhé strany. Co na nich bude, si dokáže každý představit," uvedl dále Mareš, který se před pár dny dočkal v anketě iDNES.cz velkého uznání, spolu s partnerkou Monikou Poslušnou se stali nejkrásnějším párem českého showbyznysu. - Podrobnosti o výsledcích ankety najdete zde