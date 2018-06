Byl to akt zoufalství, řekl o podpoře Šilhánové Mareš

"Jen blázen by si myslel, že je to promo Ranní show. V éteru jsme si podle mě spíš škodili. Prostě jsme chtěli Lucku zpátky," řekl Mareš, který jejich akci, kam dorazily desítky fanoušků, označil jako akt zoufalství. Je totiž přesvědčený, že podobné věci se mají řešit interně a posluchače nezajímají, ale tentokrát si prý nemohl pomoct.

"Udělali jsme maximum. Jsem rád, že jsme Lucii dostali i do vysílání. Patrik říkal, že to už je konec, Lucie něco takového naznačila, já jsem taková tvrdá hlava, mně se to těžko skousává. Snažíme se to řešit profesionálně. Uvidíme," dodal.

"Přežijeme to, ale bylo to těžké. Myslíme si, že víc už nešlo udělat a přejeme Lucce, aby byla šťastná a aby se jí dařilo," řekl Patrik Hezucký po vysílání.

"Samozřejmě bych byla ráda, kdybych měla práce dvě, protože by se to dalo úplně v pohodě skloubit, jak ráno, tak večer. Bohužel to tak nedopadlo," řekla dojatá Šilhánová s tím, že si podpory kolegů váží.

Mareš a Hezucký s akcí na její podporu začali až nyní, když má Šilhánová místo na Primě (více zde).

VIDEO: Šilhánová míří do Diváckých zpráv na Primě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Důvodem odchodu Šilhánové prý byly spory s programovou ředitelkou Evropy 2 Jitkou Fürst. I když se vedení rádia celou dobu protestů k situaci nevyjádřilo, programová ředitelka nakonec Šilhánové jen poděkovala za dlouholetou spolupráci.

"Držím jí pěsti v její další kariéře. Věřím, že její působení v rádiu bude pro ni dobrou zkušeností v jejím dalším působení," sdělila v tiskové zprávě Jitka Fürst.

Lucie Šilhánová o svém odchodu z Evropy 2: