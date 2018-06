Mareš a Sionko měli stejné začátky: nikdo jim nevěřil

"Když jsem se jako pětiletý hlásil do fotbalového oddílu, řekli mi, že nemám pro fotbal talent," vzpomíná hráč, který na letošním fotbalovém šampionátu patřil k největším hvězdám. O moc lepší vzpomínky nemá ani Mareš. "Když jsem to před osmi lety zkoušel na Nově, vysmáli se mi a doporučili mi, ať se něco naučím. Chtěli mě maximálně do nočního teleshoppingu," směje se dnes už nejlépe placený moderátor v Česku.



Leoš Mareš a Libor Sionko

Pánové vzpomínali na nedávné události na charitativní akci Gillette Champions, během níž předali 752 fotbalových míčů budoucím hvězdám, tedy dětem z prvoligových mládežnických týmů a dětských domovů, které soutěží v rámci poháru Dětský domov Cup.



Slavnostní události se měl zúčastnit i další reprezentant Martin Fenin. Organizátoři ale nakonec změnili názor. Může za to fakt, že se fotbalista dostal dva dny před akcí ještě s dalšími spoluhráči, mezi kterými byl třeba Radoslav Kováč, do rvačky s náhodným kolemjdoucím. - Více se o celé události dozvíte zde

"Udělali jsme to vzhledem k tomu, co se stalo. Ale podrobnosti neznáme, takže to ani nemůžeme komentovat," řekl Ivan Krejčí, ředitel české pobočky Gillette.