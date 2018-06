Mareš a Schneiderová zúročili na Plese v Opeře zkušenosti ze StarDance

„Na ples jsem dorazila hlavně proto, že jsem se v tanci naučila něco nového. Budeme tančit úvodní valčík a takový večer máme jako za odměnu, protože tady nás snad nikdo nebude hodnotit,“ sdělila herečka Jitka Schneiderová krátce po příchodu do Státní Opery.

„Musím se přiznat, že jsem trochu nervózní. Není to taneční parket, na který jsem zvyklý,“ smál se Jitčin taneční partner Marek Dědík.

„Marek už léta netančí na plesech, takže je ples taková moje malá pomsta. A budeme tančit celý večer,“ doplnila herečka, která si bál v opeře maximálně užívala. Jitka dorazila v dokonale padnoucí róbě od návrháře Lukáše Lindnera, která podtrhovala její štíhlou vypracovanou postavu. Docílila jí i díky pravidelnému tančení.

„Holky, tancujte, protože já jsem nikdy neměla takhle vyrýsované a zmenšené tělo. Fyzicky se cítím výborně,“ sdělila před časem v rozhovoru.

Leoš Mareš se na zahajovací tanec pilně připravoval se svou partnerkou Monikou Koblížkovou. „Moc jsme si to užili. Ze začátku jsme byli nervózní, ale byla tam s námi i Jitka, takže to bylo nakonec v pořádku. Žádný taneční problém jsme s Monikou nezaznamenali. Samozřejmě jsme trénovali. Den před plesem jsme si to vyzkoušeli a dokonce i s Moničinými šaty, abychom věděli, jestli nás budou nějak omezovat v pohybu. Petr Čadek s námi potrénoval, takže jsme byli připravení,“ sdělil moderátor.

Monika Koblížková a Leoš Mareš na Plese v Opeře (6. února 2016)

Na své partnerce mohl oči nechat a nezmohl se na nic jiného než samou chválu. „Není třeba komentáře, všichni vidí, jak je úžasná,“ doplnil Mareš.

Celou akci si pečlivě dokumentoval na svůj mobilní telefon a z roztržitosti nakonec nechtěně polil košili partnerovi Ivy Kubelkové. „Tys Jirku polil červeným vínem? Takovej flekanec? Teď musí jít na záchod a vydrhnout si to tam,“ smála se moderátorka Iva Kubelková.