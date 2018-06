Mareš a Kubišová o pejscích: Čekejte, přijdem za chvíli

Jak dlouho psy máte?



Kubišová: Já jsem si první pudly pořídila, když mi bylo kolem pětadvaceti a tím jsem si splnila dětský sen.

Mareš: Já to mám podobné. Vyrůstal jsem s rodiči v paneláku a psa jsme nikdy neměli. Ani jsem po něm nijak zvlášť netoužil. Pejskařství jsem objevil přesně 17. dubna 1999, když jsem začal chodit se svou ženou. Teď jsme měli výročí. Když jsme byli první večer spolu, pes byl důvod, proč u mě nemohla přespat. Říkala: Musím domů, musím vyvenčit psa. A já: On vydrží. Ona: Nevydrží, nemůže zůstat sám doma celou noc. Jak jsem jej tehdy nenáviděl!

Justi, pes Leoše Mareše Ganiet, pes Marty Kubišové

Mluvíte se psy jako s lidmi?



Mareš: Pokaždé, když odcházím, říkám: Čekej, přijdu brzy.

Kubišová: Já říkám úplně to samé: Čekej, přijdu brzy.

Mareš: Někdy je mi stydno. Říkám mu v devět ráno, že přijdu brzy, a vím, že přijdu třeba až v pět. Přemýšlím, jestli on si to "brzy" nepřekládá jako "za dlouho".



Spíte se psy?



Kubišová: Já jo. Když jsem měla dva, bylo to dost zábavné.

Mareš: My jsme to spaní v posteli stopli, když jsme čekali první dítě. Tehdy byli psi dva, tak si zvykli. Ale když je smutno, je možné zákaz občas porušit. Někde jsem četl, že kdo tvrdí, že se psem nespí, lže. Ale připadá mi jako hloupost, když někdo dá psa pryč, protože rodina čeká dítě, a tvrdí, že pes miminku nesvědčí. To je blbost, ne? Naopak, myslím, že soužití se psem u dítěte zvyšuje imunitu.

Kubišová: Je dobře, když dítě vyrůstá se zvířaty. Má pak k nim hezký vztah na celý život. A říká se: čistota půl zdraví, špína celé.