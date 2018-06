Ztracený se stáhl se synem a jeho matkou do Rudy, Praha ho ničila

"S Marcelou jsme se dohodli, že by měl mít Mareček oba rodiče a fungujeme spolu skvěle. Do Rudy jsme odešli společně. Já jsem ji tam trochu odtáhl, protože jsem byl přesvědčen, že to tak bude lepší," řekl Ztracený v pořadu Limuzína na Óčku.

Marek Ztracený se synem Markem Marek Ztracený a Marcela Skřivánková

O vztahu mezi ním a bývalou moderátorkou Óčka Marcelou Skřivánkovou už mluvit nechce. Tvrdí ale, že jim soužití funguje. "Nikdy není všechno dokonalé. Ale jsme spokojení, s Marcelou to zvládáme dobře, i když to máme nastavené jinak," dodal.

Kromě toho, že chtěl, aby jeho syn vyrůstal na Šumavě, uchýlil se tam i z osobních důvodů.

"Praha mě hrozně ničila. Jsou tu ohromné možnosti, můžeš všechno a pořád máš možnost být na nějakých večírcích a já se hrozně rád bavím. Takže teď pořád dojíždím, takže už nepiju, bavím se tou muzikou, zase mě začala bavit. Tak si myslím, že jsem to udělal správně," řekl Ztracený.

Celý rozhovor s ním odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.