VIDEO: Nastávající tatínek Marek Ztracený rozvlnil tělo na lekci zumby

"Zapojil jsem se do projektů asociace Apla, a tak jsem dneska zatančil zumbu na charitativní účely. Věnoval jsem prostě pár svých trapných pohybů a peněz pro dobrou věc," řekl Ztracený.

S choreografií měl zpěvák trochu problémy. Možná proto, že při tanci nevěnoval tolik pozornosti instruktorce jako ostatním tanečnicím.

"Já myslím, že jsem byl naprosto otřesný. Zumba je ale super v tom, že když jsem v sálu jediný chlap a přede mnou jsou dvě řady ženských, tak se mi to jeví jako strašně zajímavý sport. A to jsem byl před začátkem zhnusen. Teď bych zumboval pořád," smál se Ztracený, který se za pár měsíců stane otcem.

Marek Ztracený a Marcela Skřivánková

Dnes je už jisté, že dítě, které Ztracenému porodí jeho expřítelkyně, moderátorka televize Óčko Marcela Skřivánková (více čtěte zde), bude kluk a jméno dostane po tatínkovi.

"My už jsme měli náznaky kdysi na ultrazvuku, že by to mohl být kluk. A potvrdilo se to. Bude to malý Mareček a hrozně se na něj těším. Už má skoro 700 gramů a je to kluk jako buk," řekl pyšný otec.



S radostí z dítěte se mu vrací i radost z práce. Po čtyřměsíční tvůrčí pauze se rozhodl složit duet. Zatím ale tají, kterou zpěvačku do písně z názvem "V opilosti" zapojí.



"Mě a jednu mladou dámu napadlo, že bychom nazpívali duet. Ta mladá slečna je hrozně přitažlivá, trochu menší, má hezké oči, rty, velká prsa, je strašně milá a k tomu skvělá zpěvačka. Snad to vydáme co nejdříve," mlžil zpěvák.

Na zpěvačku Debbie, kterou některé bulvární noviny se Ztraceným spojují, to ale nevypadá.

Marek Ztracený s Debbie

"Já jsem teď Debbie asi dva měsíce neviděl. My jsme s Debbie hlavně vůbec nechodili, i když o tom média psala. Teď dělá nějaké svoje projekty a asi na mě nemá čas," posteskl si.