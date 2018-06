Marek Ztracený odnesl zábavu v Karlových Varech úrazem

Party se konala v luxusním hotelu Imperial, jehož venkovní terasy, vyvýšené nad lázeňským městem, nabízejí doslova dechberoucí výhled. Na několika stovkách metrů čtverečních se sešly veřejně známé osobnosti všech společenských vrstev: od moderátorů a modelek přes zpěváky a herce až po politiky i prezidentovu rodinu.

Taťána Kuchařová a její přítel Lane Carlson na Audiparty v Karlových Varech Jan Klaus s manželkou Veronikou a Václav Klaus ml. s doprovodem na Audiparty v Karlových Varech

Marek Ztracený sice chtěl být v ústraní, ale jeho spotřeba vína byla tak vysoká, že se nenamáhal ho brát ve skleničkách, ale rovnou v lahvích. A to se mu koncem večera vymstilo.

Marek Ztracený

"Ano, měl jsem úraz. Ale radši bych se o tom víc nešířil, bylo to jen mou vinou," řekl Ztracený s provinilým úsměvem. Přiznal, že by mohl mít i otřes mozku. Do nemocnice ale nejel.

"Všechno mě bolí. Byla tam i nějaká krev," prozradil. Z Karlových Varů už musel odjet, ale na místo nehody se ještě vrátí. "Dnes už musím do studia, ale přijedu ještě v pátek," řekl unaveně.

Audiparty

O noblesní průvodní slovo večera se postaral hlavní festivalový moderátor Marek Eben, po jehož boku se na pódiu prostřídalo hned několik významných hostů.

Marek Eben a prezident MFFKV Jiří Bartoška na Audiparty v Karlových Varech

Důvod to mělo jediný: udělit netradiční, avšak hodnotné ceny těm, kteří si je zasloužili. Sošku ve tvaru automobilového pístu si odnesli autor letošní festivalové znělky Ivan Zachariáš, fotbalista Vladimír Šmicer a herečka Jiřina Bohdalová.

Autor znělky MFFKV 2011 Ivan Zachariáš, herečka Jiřina Bohdalová a fotbalista Vladimír Šmicer si převzali ceny na Audiparty v Karlových Varech

"Tak tohle jsem ještě v životě nedostala," hodnotila netradiční ocenění slavná herečka, jíž se dostalo pocty především díky životnímu jubileu, které letos slaví. Je jí osmdesát.