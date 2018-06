Marek Ztracený má syna Marka, narodil se předčasně

Marek Ztracený junior přišel na svět nečekaně brzy, takže jeho zaneprázdněný otec nestíhá ani pořádně slavit.

"Je to o měsíc a půl dřív, takže jsem s tím nepočítal. Marcelka mi to volala, když jsem jel z koncertu. Chtěl jsem ho hned vidět, tak jsem tam jel, ale hned po porodu jsem musel zase na další koncert," řekl iDNES.cz Marek Ztracený.

"Je v inkubátoru, ale je mu dobře. Je strašně malinkej. Chtěl na svět dřív. Je to malej rocker, to se pozná," popsal hrdý tatínek.

Ze syna má velkou radost a tvrdí, že Mareček je krásný po mamince. "Je strašně krásnej. Je po Marcele, protože co by po mně mohl zdědit krásnýho, že?" dodal.

Ačkoli jeho vlastní jméno je Miroslav Slodičák, jeho syn se bude jmenovat Marek Ztracený. Zpěvák si totiž nechal sám toto jméno zapsat do občanského průkazu.

Pětadvacetiletý Marek Ztracený a stejně stará Marcela Skřivánková se dali dohromady v roce 2009. Loni se ale rozešli. Zpráva o dítěti přišla nečekaně až po jejich rozchodu. "Nevěděl jsem, jestli mám být šťastný, nebo nešťastný. Teď už vím, že je to dar a doufám, že to s Marcelou zvládneme, aby to malé bylo šťastné i přesto, že nejsme spolu," řekl tehdy Marek Ztracený.

Marcela Skřivánková

Marcela Skřivánková moderovala na televizi Óčko doslova až do porodu. V pondělí živě uváděla pořad Mixxxer a ještě ve středu předtáčela hitparádu Óčko chart, kterou televize odvysílá v pátek. Po porodu by se chtěla na obrazovku hudební televize vrátit co nejdřív.