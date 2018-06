Marek Ztracený junior je malý rocker a už stál i před kamerou

"Kytara byla vůbec první hračka, kterou Mareček dostal," prozradila Skřivánková. Její syn prý poslouchá hudbu už od početí, písně svého otce nevyjímaje. "Poslouchá muziku od doby, co byl v bříšku. Tatínka mu pouštím pravidelně, to je povinnost," smála se moderátorka. Sama prý bude ráda, když z jejího syna vyroste muzikant.

Mareček Ztracený se narodil předčasně a byl velmi malý. Měsíc po porodu má teprve míry normálního novorozence - 50 centimetrů a 3 kila. Světla ve studiu mu nevadila a svůj první výstup před kamerou zvládl výborně. "On je hrozně hodný, vůbec nechápu po kom," řekla Skřivánková.

Od příštího týdne se bude znovu pravidelně objevovat na obrazovce televize Óčko, kde bude moderovat hitparádu a uvádět pořad Mixxxer. Malého Marečka bude na natáčení brát s sebou.

"Naštěstí mě to moc baví a není to práce náročná na čas, takže se to dá zvládnout. V Óčku budu mít vždy hlídání, nebo bude hlídat táta," řekla moderátorka.

Marek Ztracený je prý vzorný otec, který se přes své pracovní vytížení snaží být se synem co nejvíc. A ačkoli už s Marcelou Skřivánkovou nejsou pár, vyloučená není ani společná dovolená. "Ještě nevíme, jestli něco podnikneme, syn je ještě moc malý na cestování. Ale možná vyrazíme někam na víkend," prozradila moderátorka.