Marek Ztracený je zamilovaný, randí s moderátorkou Óčka

Ve společnosti tmavovlasé moderátorky strávil Ztracený celý večer na nedávné soutěži profesionálních barmanů Havana Club Grand Prix v Praze, jiskra prý ale přeskočila ještě dříve. "S Marcelou se známe už déle. Potkali jsme se na mém koncertě v Krušovicích. Ona znala moje písničky a přišla pak za mnou do backstage. Jako poslední písničku jsem zahrál Pocity od Tomáše Kluse a na to jsem ji dostal," smál se Ztracený. "Nečekal jsem, že někdy dostanu holku zrovna na Tomášovu písničku, ale jí se naštěstí líbí i ty moje, takže příště už to snad nebude potřeba," vtipkoval.

Nový pár českého showbyznysu se společně objevil už na festivalu Rock for People, momentálně si užívá kultury na Filmovém festivalu v Karlových Varech.

"Včera jsem je potkal na party, vypadali zamilovaně. Navíc bydlí ve stejném hotelu, kde jsem i já," uvedl pro iDNES.cz nejmenovaný svědek. "Nechci zatím zacházet do detailů, všechno je teprve v začátcích," mlžil Ztracený, ale informaci nevyvrátil. "Můžu jen říct, že z mé strany probíhá velká aktivita a velká snaha; a myslím, že i z druhé strany je všechno v pořádku," dodal.

Že svůj boj bere zpěvák opravdu vážně, dokazuje i překvapení, které pro svoji novou lásku plánuje. "Rád bych Marcelku vzal s sebou na koncert U2 do Berlína nebo do Paříže. A protože U2 jsou pro mě zásadní životní kapelou, je jasné, že kdyby jela se mnou, stala by se podstatou mého života," uzavírá Ztracený.