Známí otcové: Xindl X rozmazluje, Ztracený je rád, že není bezpáteřní

"Marečkovi byly dva roky, měli jsme oslavu, jsem z něj odvařenej. Takže i když se pracovně daří skvěle, zároveň se mi po něm stýská. Jinak je šikovný, má talent, zpívá, je takový tatánek, docela si rozumíme," řekl iDNES.cz Marek Ztracený.

To Ondřej Ládek, tedy Xindl X, musí vyčkat, než osmiměsíční dcera Alice trochu povyroste. A i když připouští, že chtěl být přísný a nekompromisní, zatím to příliš neumí. "Šel jsem do toho s tím, že budu přísný otec, který své dítě bude směrovat, ale zatím jen rozmazluju a rozplývám se," uvedl Xindl X, který si pochvaluje i svoje manželství. "Je to skvělé a šťastné období, hlavně to nezakřiknout."

Xindl X se pochlubil svojí dcerou. Jmenuje se Alice Ládková. Xindl X s manželkou

Ztracený o svatbě s přítelkyní Marcelou zatím neuvažuje. A i když v jejich vztahu byly značné trhliny, syn Marek je očividně spojil velmi pevně. "My jsme spolu, žijeme v Železné Rudě, což je moje vysněné místo. Žijeme tak, jak to má být, a tak, jak je to správně. Byl bych bezpáteřní, kdyby syn vyrůstal beze mne a já ho vídal jen jednou týdně. To by nebylo žádné otcovství. A myslím, že nám to s Marcelou funguje," dodal.

Marcela Skřivánková a Marek Ztracený

Oba muzikanty nyní čeká velký pracovní nápor. Obavy z něj ale nemají. "Od ledna do dubna byl klídek, ale teď se to rozjelo a hraju prakticky pořád, od rána do večera," přiznává Ztracený.

"Chystáme se na letní festivaly. Jezdíme jednak s kapelou tak, jak to lidi znají z desek, a jednak s takovou akustičtější partou jenom s basou, pianem a kytarou. Na Rock for People dokonce připravujeme jednu taškařici, kde kromě velké kapely bude i čtrnáctičlenný dechový orchestr. Taky jsem složil devět nových písní, které půjdou na novou desku, takže doufám, že bude příští rok," uzavírá Xindl X.