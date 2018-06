Marek Ztracený: Ewa Farna je moje budoucí žena

"Nedávno jsem přijel v pět ráno z koncertu a v šest jsem šel do televize na rozhovor s Ewou Farnou. Rozbrečel jsem se únavou a nemohl jsem to zastavit. Pozitivní zpráva byla, že mě Ewa Farna hladila po ruce a od té doby mám pocit, že spolu chodíme. Ewa o tom neví, ale je to vážný. Jen těžko říct, jak to s námi bude dál," řekl se smíchem Ztracený.



Ewa Farna

Autor hitu Ztrácíš si na nezájem žen rozhodně nemůže stěžovat. Jeho koncerty navštěvují davy fanynek, kterých si Marek náležitě cení. "Fanynky jsou fajn. Já je znám jen z té sympatické stránky. Mám radost, že někoho zajímám, že mě na koncertech tahají za každý kousek těla, že mě mají rády, že se chtějí fotit," pochvaluje si Ztracený, ale zároveň dodává, že ani on to se ženami nemá jednoduché.

"S ženskýma to buď neumím, nebo mám nějaký problém. Teď něco probíhalo, ale nějak to nevyšlo, takže jsem zase ztracený," vtipkuje a přiznává, že své popularity občas využívá k tomu, aby získal pozornost dívek. "Mediální verze je, že ne, pravdivá verze je, že ano," tvrdí Ztracený.

Jak se ale svěřil, ne vždy se mu to vyplatí. "Občas mám problém, že mě někdo pohladí nebo mi dá pusu a hned má pocit, že se mnou chodí a že je to hrozně vážný. Ale to je spíš trošku jejich problém," myslí si mladý muzikant.

Vlastním jménem Miroslav Slodičák si svůj pseudonym vybral opravdu trefně. Že občas poztrácí, co může, předvedl na nedávném udílení cen Deska roku 2008, kde o svoji trofej přišel. "Na desce roku jsem ztratil andílka, kterého jsem měl připnutého na bundě, a krom něho jsem ztratil úplně všechno. Nevím, kde to je, jestli to někdo má... Takže moje jméno se ke mně hodí," přiznává Ztracený.