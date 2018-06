Jsme zase úplná rodina, říká Marek Ztracený

„Myslel jsem si, že touhle dobou budu ještě svobodný mládenec, který bude spát po hotelech a bude žít jen svojí profesí. Vlastně se to i děje, i když trochu jinak než dřív. Narození syna mě svým způsobem zachránilo, jinak by to se mnou nedopadlo dobře,“ říká Ztracený.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Celý rozhovor s Markem Ztraceným najdete v novém vydání týdeníku 5plus2.

„Zní to hezky, když chlap vypráví, jak je samý večírek, samá ženská, drahá auta. Ale ono na tom vlastně nic hezkého není. A kdo říká, že ano, tak je to jen jeho výmluva před sebou samým. Když se narodil Mareček, tak všechno začalo dávat smysl. Člověk už si rozmyslí, jestli půjde do svítání hýřit, nebo raději ráno vstane a odvede dítě do školky nebo ho vezme na výlet. Díky bohu, že to tak dopadlo, jsem za to moc rád,“ dodává.

S bývalou moderátorkou televize Óčko Marcelou Skřivánkovou se Ztracený dal dohromady v roce 2009, o rok později se ale rozešli. Krátce po rozchodu vyšlo najevo, že Skřivánková čeká dítě. Syna Marka pak měli expartneři ve střídavé péči, teď opět žijí pohromadě.

„Jsme opět spolu jako kompletní rodina. Jsem zastánce toho, pokud je to jen trochu možné, aby rodiče byli spolu. Kdybych měl syna vidět jednou za čtrnáct dní, vyzvednout ho ze školky, vzít na zmrzlinu a vrátit ho, tak by to pro mě nebyl žádný život. Připadal bych si jako bezpáteřní člověk,“ říká Ztracený.