Vašut si zahrál boha ve videoklipu, pro Podhůrského točil zdarma

"Vyrůstali jsme oba na Praze 1 a dětství prožili společně. Hráli jsme si na pískovišti, vymýšleli různé hry, třeba na indiány a podobně. Rozdělila nás až školní docházka. Každý jsme nastoupili do jiné školy, já se pak ocitl dokonce na stavební průmyslovce, protože jsem nikdy nestál o to živit se ksichtem. Maminka ale pořád přemýšlela, kam mě upíchnout, až jí herečka Jiřina Steimarová poradila, že právě s tím "ksichtem" musím k divadlu," popsal Podhůrský.

Marek Vašut a Zdeněk Podhůrský při natáčení klipu k písničce Číslo na boha

"Maminka se toho tehdy chytla a paní Steimarová mne tehdy připravila ke zkouškám tak dokonale, že mě vzali napoprvé. Šel jsem to oslavit do hospody, kde jsem se náhodou potkal s Markem, v tu chvíli taky čerstvě přijatém na stejnou školu. Stali se z nás spolužáci, kteří o sobě dávali vědět různýma lumpárnama. Milovali jsme muziku a pokusili jsme se založit kapelu, která nedopadla. Teď spolu ale máme nacvičené dvě písničky a Marek příležitostně rozšiřuje moji skupinu Underhill a doprovází mě na buben zvaný Vašek. Znalci vědí, je to takový ten velký macek, co visí na břiše a Markovi moc sluší," směje se zpěvák a herec.

Marek Vašut si zahrál boha.

Marek Vašut si v klipu k písničce Číslo na boha zahrál dvojroli moderátora soutěže a boha, jemuž při natáčení asistují krásné, spoře i provokativně oděné dívky. "Dělám to jen z kamarádství ke Zdeňkovi, jinak bych to nedělal. Známe se opravdu dlouho a já mu přeju, aby se písnička hrála. Je to ale dnes těžší než v herectví," míní Vašut.

Scénář videoklipu Zdeňka Podhůrského k písničce Číslo na boha, která je součástí stejnojmenného projektu Ptejte se – číslo na boha a spolupracuje s charitativní organizací Dobrý skutek, velí Vašutovi nepodlehnout žádné z dívek a soustředit se na hlavního hrdinu, tedy Zdeňka Podhůrského, který touží najít číslo na boha, protože si myslí, že by s ním měl snazší život. Všichni by se s ním chtěli přátelit, byl by obklopen luxusem, krásnými dívkami, přálo by mu štěstí a vyhrál by balík v ruletě a podobně. Vašut ho ovšem coby moderátor soutěže nakonec dostane a udělá z něj doslova pitomce.

V klipu si zahrál vedle Vašuta také syn Podhůrského Adam a zpěvačka Kamila Nývltová, herečka Anife Vyskočilová nebo zpěvák Karel Holas a spolu s dalším klipem k písni Slaný déšť bude slavnostně pokřtěn 30. listopadu v Hard Rock Café. Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a podporují tím občanské sdružení Dobrý skutek, jehož patrony jsou modelka Lucie Křížková a hokejista Jaromír Jágr.