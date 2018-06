Vašut zavzpomínal na staré časy a předvedl se jako bubeník

"Tenhle buben Vašek byla chabá náhražka. Ten můj, co jsem si kdysi přivezl z Walesu, byl úplně bio, všechno bylo ze dřeva a z pravé kravské kůže a jeho hloubka se s touhle umělou hmotou nemohla srovnávat. Marná sláva. Bohužel už dohrál, stalo se mu to, co se stane každému živému tvorovi, popraskala mu střeva a zemřel. No a já musel vzít za vděk touhle plastikou a zvuk byl nanicovatej, jinak by se to tady zbořilo. Nezbořilo, takže vlastně taky dobře," líčil Vašut, který na bicí hrál od svých čtrnácti let až do vojny.

Naposled bubnoval před lidmi na vojenské přehlídce v Boru u Tachova v roce 1982. Po třiceti letech mu to dopřál kamarád Zdeněk Podhůrský na křtu desky Podhůrského kapely Underhill a klipů k písním Slaný déšť a Číslo na Boha.

Vašut se stal jejich kmotrem spolu s hercem Davidem Suchařípou a farářem Zbigniewem Czendlikem, který projekt Číslo na boha rád podpořil.

"Já určitě sluchátko zvednu, zavolám tam nahoru Pánubohu a poděkuju za to, že tady dole na zemi je jeden krásný blázen," řekl při křtu desky, jejíž koupí lidé přispějí třeba sedmiletým dvojčatům Sýkorovým, která se narodila předčasně a s řadou zdravotních problémů.

Zdeněk Podhůrský a manželé Sýkorovi s dětmi

Julinka trpí dětskou mozkovou obrnou, slepotou a epilepsií a její bratr Jiří má k mozkové obrně poruchu vývoje řeči a migrénu.

Oba potřebují peníze na léčebný pobyt v Adeli v Piešťanech a právě s tím jim chce pomoci Zdeněk Podhůrský. Kromě peněz z prodeje desky vzniklo na jejich podporu "číslo na boha" 906 343434, jehož vytočením lidé přispějí.