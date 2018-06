VIDEO: Marek Vašut by si dnes herectví nevybral

"Kdybych byl dnes mladý, tak si tohle povolání nevyberu," říká Vašut rozhodně.

Současní mladí herci to mají podle něj mnohem těžší. "Dnes je víc hereckých škol, přibyly soukromé školy, takže každý rok je ta nabídka herců, kteří vstupují do showbyznysu, větší a větší," říká.

Sám má za sebou třicetiletou kariéru na divadelních prknech, ve filmu i televizi. Studoval dokonce v Americe, kam se dostal po převratu, ale prosadit se tam nezkoušel, protože mu bylo už třicet let a nechtěl ve Státech zůstávat.

Rozhodl se pro český showbyznys, kvůli němuž se však dostal i do několika soudních sporů. Bulvár o něm třeba psal, že je promiskuitní a trpí depresemi. Vašut za tuto pomluvu vysoudil milionové odškodné.

"Ten poslední medializovaný případ, to moje poslední vítězství, to už je třetí. Já jsem měl dohromady čtyři soudy s bulvárem. Ten první jsem vinou své nezkušenosti prohrál, což už je asi deset let. Ale pak jsem vždycky vyhrál a vždycky vyhrávám víc než předtím," říká.