Marek Taclík podstoupil kvůli problémům s koleny už dvě operace

Marek Taclík shodil více než patnáct kilogramů, což ocenil i při nedávném natáčení snímku Padesátka. Před kamerou musel podávat sportovní výkony, na které bedlivě dohlížel mistr světa v běhu na 50 kilometrů volnou technikou Martin Koukal. Ten byl po dobu natáčení Taclíkův trenér.

„Kdybych trénoval ve svém nejširším období, Martin by doslova koukal, jak bych mu zmizel za první zatáčkou. Hlavně by to nedala moje kolena. Mám je z divadla oddělaná, jsem po dvou operacích, takže čím menší váha, tím je to pro mě všeobecně lepší,“ říká Marek Taclík, který si často sáhl na dno sil.

„Krev, pot a slzy. To je asi to hlavní, co bych řekl o natáčení. Největší krize přišla kolem sedmdesáté minuty tréninku s Martinem. Kromě toho, že jsem byl zpocenej jako prase, tak jsem začal i brečet. Kondice prostě nebyla dobrá,“ dodal.

Marek Taclík se ve snímku Padesátka potkal s Jakubem Prachařem, Ondřejem Pavelkou či Vilmou Cibulkovou. Režie se tentokrát ujal herec Vojta Kotek, pro kterého je Padesátka režijním debutem.