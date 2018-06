Marek Eben je rád, když se píše o jeho obřích honorářích

Honorář 350 tisíc korun za jedno moderování si Marek Eben zatím žádat nikdy netroufl. „Tomu jsem se ani nepřiblížil. Já si ani neumím představit, že by někdo mohl dneska dostat 350 tisíc za večer, protože to je úplně absurdní částka,“ řekl Eben.

„Ale zase jsem rád, když to ten bulvár napíše. Protože mně pak zavolá pořadatel, je připraven na nejhorší a je příjemně překvapen,“ dodal moderátor a zpěvák, který se svými bratry vydává po šesti letech novou desku s názvem Čas holin.

„Holina je pro mě určitým symbolem toho, jak ta doba zhrubla. V tom, co se objevuje v médiích, kam až se dá zajít, v určité kultuře vystupování našich představitelů, ale i třeba toho, co slyšíte v malých rádiích, jak se tam pracuje s češtinou a tak. Je to mnohem hrubší kalibr, než býval,“ vysvětlil Eben.

Bratři Ebenové

Od první desky Bratří Ebenů už uplynulo 30 let. Jak dlouho spolu hrají, si prý nepamatují. Právě kapela ale přivedla Marka Ebena k moderování, protože musel vyplňovat prostor mezi jednotlivými písněmi. Nyní je z něj jeden z nejžádanějších českých moderátorů, který je zárukou kultivovaného projevu a zábavy na úrovni.

Ale i on zažil chvíle, kdy jako moderátor neuspěl. Kdy si vysloužil pískání publika a vulgární nadávky, prozradí Marek Eben v pořadu Limuzína, který televize Óčko vysílá ve čtvrtek ve 21:45.