Marek Eben užívá jed na krysy a sám si píchá heparin

"Je to fatální věc a léčím se tak, jak mám a tak každé ráno užívám lék, o kterém mi lékař řekl, že je to jed na krysy," směje se Eben.



Bratři Ebenové

Nedílnou součástí léčby je také nechvalně proslulý heparin, kterým v havlíčkobrodské nemocnici zabíjel vrah Zelenka.

"Ten si aplikuji sám, píchá se do břicha. Lidem, kteří jsou hodně hubení doporučuji, aby si na stáří nechali aspoň jeden špek právě kvůli této situaci. Protože když nějaký máte, to jste pak v suchu a máte to kam píchnout. Kdybych byl anorektik, tak budu mít velký problém," uvedl Eben.



Marek Eben a režisér vítězného videoklipu Jan Bártek

K celkovému zlepšení stavu přispěla i samotná cena za nejlepší videoklip pro něj a jeho sourozeneckou kapelu.

"Myslíte, že by mi Anděl měl rozpustit trombóz v lýtku? To by byla bolestivá procedura, ale samozřejmě vás cena potěší. Říká se, že ta psychika hraje velkou roli, takže když má člověk radost, tak to určitě pomůže. Řekl bych, že je to velmi terapeutické," dodal Marek Eben.