Marek Eben se Kurkové nebojí

Z chalupy bych sem tedy dojíždět nemohl," řekl Marek Eben, kterého čeká opět natáčení Festivalových vteřin, rozhovorů, překladů těch zahraničních do češtiny a uvádění soutěžních filmů.

Bude mít respekt z Keitela

Nejvíc se letos těší na herce Harveyho Keitela. "Pro něj mám velkou slabost. Většina diváků u nás ho asi bude znát z filmu Pulp Fiction, kde hraje báječnou figuru, ale já ho také viděl ve vynikajících komediích Smoke a Blue in the Face. Hodně jsem se při nich nasmál. Také jsem zvědavý na Johna Cleese, který hrál v Monty Pythonovi. Před lety jsme měli na festivalu Terryho Jonese, a to byl tak neuvěřitelně příjemný a vtipný člověk, který mi při setkáních ničím nenaháněl hrůzu a dokázal se vcítit do mé situace, že jestli bude John Cleese také takový, bude to skvělé," uvažuje Marek Eben a doufá, že bude mít čas zhlédnout film Život Briana, ve kterém Cleese hraje.

"Je to velice vtipný snímek a on ho bude komentovat. U toho bych rád byl. Loni jsem ale například viděl jenom jeden film," posteskl si.

Marek Eben bude mít tentokrát ještě méně času než obvykle. S Harveyem Keitelem, Johnem Cleesem nebo Karolinou Kurkovou by při příležitosti jejich návštěvy filmového festivalu rád natočil také rozhovory do svého pořadu Plovárna.

O to víc se na setkání se zahraničními hosty musel Marek Eben připravit. "Ještě předevčírem jsem měl například před sebou šestatřicet stran počítačového tisku o Keitelovi, z toho osmdesát procent v angličtině. Vyžadovalo to tlustý slovník a velký hrnek kafe. Jen u Karoliny Kurkové je výhoda, že se toho nemusí zase tak moc nastudovat. V jejím případě bych se měl ptát - tedy aspoň doufám - tak, jak by se běžně ptali lidi z ulice. Modeling není přece jenom o tom, že bych musel vědět, kolikrát dělala módní přehlídku Armaniho nebo Versaceho. Tahle profese je samozřejmě zajímavá jako taková a určitě bude strašně zajímavý i svět kolem ní."

Žena zůstane na chalupě

Během festivalu by se měl Marek Eben zúčastnit alespoň golfového turnaje. Už teď se ale hrozí výsledku. Příliš toho totiž přes rok nenatrénoval.

"Zrovna nedávno byla na otevření nového golfového areálu v Letňanech soutěž v čipování na jamku. Jamka byla hned vedle parkoviště, a když na mě došla řada, scházelo jen několik centimetrů, abych míčkem trefil okno vozu místního golfového profesionála. Mě tyhle věci nějak přitahují. Musím totiž přiznat, že jenom jednou jsem trefil někoho golfovým míčkem, a to sice ženu svého golfového trenéra, což není nejšťastnější volba. A představte si, že mě dál trénoval, tak charakterní je to člověk!" směje se Eben.

Marka Ebena tentokrát na festivalu nebude doprovázet jeho manželka Markéta. "Zůstane se psem na chalupě. I když má možnost přijet se na nějaký ten film podívat, nevím, nevím, jestli jí tentokrát nebude chybět vůle. Nic jí totiž na chalupě nechybí a je tam moc krásně," dodal Eben.